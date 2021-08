Meghan Markle e l’accusa della sorellastra: “Impossibile amarla, è una persona crudele” Samantha Markle torna ad attaccare la sorellastra Meghan. Stavolta, la donna ha descritto la Duchessa di Sussex come una persona “incredibilmente crudele” e per questo impossibile da amare. Non è la prima volta che Samantha si scaglia contro la moglie di Harry, a cui attribuisce anche i problemi di salute avuti dal loro padre.

Non c'è pace per Meghan Markle. La Duchessa di Sussex, che da poco è diventata mamma per la seconda volta, torna a subire gli attacchi da parte della sua famiglia d'origine. La sorellastra Samantha, che già in passato in più occasioni si è scagliata contro di lei, è stata ospite del programma GB News condotto da Dan Wootton. Anche stavolta, ha avuto parole poco lusinghiere nei confronti della moglie di Harry.

Samantha Markle si scaglia contro Meghan

Nel corso dell'intervista, Wootton ha chiesto a Samantha Markle se in cuor suo voglia ancora bene alla sorellastra. La donna è apparsa sul punto di piangere e ha confidato di avere difficoltà a provare affetto per una persona da cui si è sentita profondamente ferita:

"È così difficile amare qualcuno che ha causato così tanto dolore in tante persone. Specialmente pensando a nostro padre che ha avuto due attacchi di cuore e l'ha vista comportarsi in quel modo con la famiglia reale. Non riesco a dire di potere amare qualcuno che è così incredibilmente crudele".

I 40 anni di Meghan Markle senza la sua famiglia

Il 4 agosto, Meghan Markle ha compiuto 40 anni. Come facilmente intuibile, alla luce delle evidenti tensioni, non ha condiviso il giorno del suo compleanno con la sua famiglia. Samantha Markle ha spiegato che considerato il rapporto che avevano da bambine, non avrebbe mai pensato che un giorno non si sarebbero rivolte la parola neanche per gli auguri di compleanno:

"Non immaginavamo che sarebbe andata così, soprattutto alla luce di tutto ciò che è successo e dopo una serie di attacchi alla famiglia reale britannica e alla nostra famiglia. È come se fossimo reduci da due anni di guerra. Sembrerebbe strano anche solo accostare il compleanno di Meghan a quella che sarebbe una normale, felice, festa di compleanno".

Insomma, a quanto pare, Samantha Markle non ha alcuna intenzione di porgere un ramoscello di ulivo alla sorellastra.