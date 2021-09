“Mi lanciai dal balcone di un ristorante”, Ludovica Bizzaglia racconta la fuga da un ragazzo Il domanda e risposta su Instagram è uno degli strumenti più utilizzati dai personaggi noti per raccontarsi. Così quando Ludovica Bizzaglia, attrice molto nota e popolarissima proprio sui social, ha deciso di aprirsi alle domande dei follower, ne è venuto fuori un aneddoto piuttosto singolare, scaturito dalla domanda “la pazzia più grande che hai fatto in un momento di nervosismo”

A cura di Andrea Parrella

I social sono ormai divetati il luogo per eccellenza in cui i personaggi noti possano parlare ai propri fan in totale libertà, raccontandosi e svelando dettagli della propria vita. Il domanda e risposta su Instagram è uno degli strumenti più utilizzati e così quando Ludovica Bizzaglia, attrice molto nota e popolarissima proprio sui social, ha deciso di aprirsi alle domande dei follower, ne è venuto fuori un aneddoto piuttosto singolare, scaturito dalla domanda "la pazzia più grande che hai fatto in un momento di nervosismo". Questo il suo racconto:

La faccio breve, ero in un posto e c'era questo ragazzo che mi piaceva molto, però per varie situazioni non si poteva, quindi noi stavamo bevendo una birra in questo ristorante, ma non ci siamo accorti che si fosse fatto tardissimo e che eravamo rimasti chiusi sul terrazzo di questo ristorante. Eravamo completamente bloccati. Io inizio ad andare nel panico più totale, una scena anche triste, ma mi ricordo che questo ristorante era al primo piano, ad una altezza relativamente bassa. Quindi mi lancio letteralmente al balcone, mi arrampico e scendo. Lui avrà pensato che ero completamente pazza, faceva di tutto per trattenermi, dicendomi che avremmo trovato una soluzione. Ma nulla. Non è finita qui però, perché quando il guardiano del posto mi ha vista stava per chiamare la polizia, credendomi una ladra. Io inizio a pregarlo, provo a spiegare e lui per fortuna non ha chiamato la polizia. Sono andata via e non ho avuto più il coraggio di. guardare in faccia questo ragazzo.

Volto noto del piccolo schermo per la partecipazione a diverse serie Tv, Ludovica Bizzaglia ha fatto molto parlare di sé anche per questioni di gossip, per la sua storia (oggi finita) con Awed, creator e vincitore dell'Isola dei Famosi. Di recente ha inoltre deciso di raccontarsi da un punto di vista più personale, mostrando le sue vulnerabilità nel parlare dei problemi salute di cui soffre da tempo, ovvero una dermatite atopica che ha su tutto il corpo, causata da una malattia autoimmune.