“Michael Fassbender e Alicia Vikander sono diventati genitori” Michael Fassbender e Alicia Vikander pare siano diventati genitori. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’attore americano è stato fotografato a Parigi intento a prendersi cura di un bambino, sul set dell’ultimo progetto di cui la moglie è protagonista. Non sono arrivate conferme, al momento, da parte dei diretti interessati, sebbene ad inizio 2021 si vociferava che l’attrice svedese fosse in dolce attesa.

A cura di Ilaria Costabile

Michael Fassbender e Alicia Vikander potrebbero essere diventati genitori. L'uso del condizionale è d'obbligo dal momento che la coppia è senza dubbio tra le più riservate di Hollywood e, quindi, non è sempre facile scovare informazioni sul loro conto. L'attore è stato visto con un bambino di pochi mesi tra le braccia, intento a cullarlo e prendersene cura, da questo scatto si sono scatenate le ipotesi più disparate, ma non è ancora arrivata una conferma dai diretti interessati.

La presunta nascita di un primo figlio

A diffondere la notizia è stato il Daily Mail che ha pubblicato la foto in questione, scattata sul set di una nuova serie a cui sta lavorando l'attrice svedese, ovvero Irma Vep ispirata all'omonimo libro del 1996. La serie si gira a Parigi e, infatti, Michael Fassbender è volato in Francia proprio per supportare la moglie in questo nuovo progetto che la vedrà protagonista nei panni di un'attrice americana delusa dalla sua carriera e da una recente rottura che decide di andare in Francia per interpretare Irma Vep in un remake del classico del cinema muto francese. Sembrerebbe, quindi, che l'attore americano abbia raggiunto la sua consorte proprio per aiutarla a gestire il bambino, nato da qualche mese, e la fatica del set.

La storia d'amore tra Michael Fassbender e Alicia Vikander

Non si hanno conferme a riguardo, considerando anche che nessuno dei due divi possiede account social e, al momento, nemmeno qualcuno dei rispettivi portavoce si è fatto carico di annunciare la notizia. In effetti, sebbene all'inizio del 2021 circolavano alcune voci su una possibile gravidanza di Alicia Vikander, non era mai arrivata la conferma, nemmeno in quel caso. La coppia è sempre stata restia a condividere la propria vita privata, tanto è vero che anche il loro matrimonio è stato piuttosto intimo: i due si sono dichiarati eterno amore a Ibiza, nel 2017 con luna di miele in Italia, e dopo le nozze in più occasioni non hanno nascosto di desiderare una famiglia. Il loro è stato un incontro fatale, infatti si sono conosciuti sul set di "La luce sugli oceani" nel 2014 e da quel momento è scoppiata un incredibile storia d'amore.