Michela Coppa è diventata mamma: “È nata Fara, che emozione” Michela Coppa è diventata mamma. La showgirl, nota per avere preso parte a programmi di successo come Passaparola e La Corrida, ha annunciato la nascita della sua primogenita. La trentottenne ha pubblicando la foto della manina della piccola. Per la figlia ha scelto il nome Fara. Ecco l’annuncio di Michela Coppa.

A cura di Daniela Seclì

Michela Coppa è diventata mamma. La showgirl trentottenne che gli spettatori hanno imparato a conoscere in programmi come Passaparola, la Corrida e Ricette di Famiglia, ha annunciato in queste ore la nascita della sua bambina. Il nome prescelto per la piccola è Fara. Molto attenta alla sua privacy, anche in questo caso ha evitato di esporre il suo compagno. L'ultima relazione di cui ha parlato pubblicamente è quella con l'imprenditore ed esperto di moda Cristian Milia, che dovrebbe essere anche il padre della piccola.

L'annuncio della nascita di Fara

Nei giorni scorsi, Michela Coppa ha raccontato su Instagram tutti i preparativi per allestire la cameretta della sua primogenita. In queste ore, ha annunciato nelle Instagram Stories: "Ragazze, abbiamo rotto le acque, ci siamo". Nove ore più tardi, ha condiviso con gli utenti che la seguono, una foto che la ritrae radiosa con la figlia tra le braccia: "È nata Fara, che emozione".

Una gravidanza difficile

Lo scorso aprile, Michela Coppa aveva annunciato di essere incinta. La showgirl, tuttavia, aveva confidato le difficoltà vissute nei primi mesi. Dopo aver fatto tutte le analisi, però, si è rasserenata e ha potuto finalmente attendere con gioia ed emozione, il giorno in cui avrebbe potuto stringere la sua Fara tra le braccia: