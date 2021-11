Millie Bobby Brown è fidanzata con Jake Bonjovi, il figlio della nota star americana Millie Bobby Brown e Jake Bonjovi sono una coppia a tutti gli effetti. I due, infatti, erano stati paparazzati a giugno per le strade di New York e in questi mesi hanno pubblicato qualche foto che li ritrae insieme. L’attrice e il terzo figlio della rock star, quindi, hanno confermato proprio in questi giorni il loro amore, come dimostrano gli scatti condivisi sui profili Instagram di entrambi.

A cura di Ilaria Costabile

Millie Bobby Brown a soli 17 anni è una delle giovani attrici più note d'America e attualmente è ritornata a far parlare di sé, non solo per film e serie che la vedono protagonista, ma anche per la sua vita amorosa. Da qualche mese, infatti, è stata vista accanto a Jake Bonjovi, ovvero il terzo figlio della nota rockstar Jon Bon Jovi.

Le foto che confermano la storia d'amore

Quello che sembrava essere un flirt o una semplice amicizia, si è rivelato essere qualcosa di più e tra la protagonista di Stranger Things e il 19enne, anche lui attore, pare che il rapporto si sia fatto più solido. Le prime foto dei due insieme, pubblicate da lui sul suo profilo Instagram, risalgono a giugno di quest'anno, mentre questa estate era stata lei a condividere qualche video o scatto delle loro vacanze. Nel frattempo, però, erano stati paparazzati mentre passeggiavano mano nella mano a New York. Intanto, proprio la giovane attrice ha pubblicato una foto in cui è intenta ad abbracciare la sua dolce metà sulla London Eye di Londra, dal momento che si trova nella capitale inglese per girare il sequel di Enola Holmes. Di contro lui ha rincarato la dose postando un simpatico scatto accanto al quale ha scritto: "Stiamo formando una band, mandateci idee per il nome".

I progetti di Millie Bobby Brown

Tanti i progetti in cantiere per Millie Bobby Brown che, infatti, tornerà protagonista su Netflix con la nuova stagione di Stranger Things, disponibile sulla piattaforma dal 2022, sebbene non si sappia ancora una data precisa e poi vestirà di nuovo i panni della sorella minore di Sherlock Holmes. L'attrice sarà inoltre protagonista di altri due film: The Girls I've Been, thriller dall'omonimo romanzo di Tessa Sharpe, e il drama The Thing About Jellyfish a conferma del fatto che, seppur giovanissima, è una delle attrici più promettenti del momento.