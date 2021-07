Minacce a Giorgia Soleri: “Ti odio, sei una tr** che merita di morire”, lo sfogo della modella

Giorgia Soleri ha confidato alle tante persone che la seguono su Instagram, di stare ricevendo quotidianamente messaggi dagli hater. La modella e attivista, che tramite i social tenta di sensibilizzare su argomenti spesso trattati poco e male come la vulvodinia, ha pubblicato uno dei messaggi ricevuti. Sono parole che traboccano di odio: “Ti odio così tanto, sei una fott** tr** che merita di morire nel modo più tragico possibile. Ti odio”.

Giorgia Soleri ha spiegato che quotidianamente si ritrova a dover leggere messaggi di un tenore francamente inaccettabile. La modella si è sfogata: "E anche oggi, la gente ce la fa domani. Riassunto chiaro e diretto dell’odio che ricevo quotidianamente (ma ricevo anche dei messaggi meravigliosi e delle parole di affetto incredibili, bisogna dirlo che è pieno di cuori di panna, non sono tutti stron**). Me ne vado a dormire va, che stanotte ore di sonno due a dir tanto".

Giorgia Soleri è sempre stata molto seguita sui social, dove spicca la sua capacità di veicolare messaggi positivi. Da quando si è appreso della sua relazione con Damiano David dei Maneskin, poi, ai suoi già numerosi sostenitori, si sono uniti anche i fan della band. Così, in tanti, dopo aver letto lo sfogo di Giorgia Soleri, si sono precipitati sui social per manifestarle la loro vicinanza e solidarietà. La modella è apparsa stupita e commossa dal travolgente affetto ricevuto e li ha ringraziati:

"Avete davvero creato un hashtag per me? Per farmi arrivare tutto questo amore? Io sono senza parole… non so davvero che dire per ringraziarvi profondamente del tempo che avete speso per mandarmi una parola d’affetto, una carezza, anche solo un cuoricino…non so se me lo merito ma mi avete riempito il cuore. Stavo riposando ed è stato davvero uno dei risvegli migliori della mia vita. Sono commossa, non scherzo…grazie. Davvero. Vi abbraccio fortissimo!"