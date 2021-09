Miriana Trevisan single al GF Vip: gli ex fidanzati Pago e Giulio Cavalli nel suo passato Dopo una carriera nel mondo dello spettacolo, tra tv, cinema e teatro, la showgirl del programma “Non è la Rai” di Gianni Boncompagni entra nella casa del GF Vip 2021 e lo fa da single. Con un matrimonio fallito alle spalle e una relazione con Giulio Cavalli ormai finita, questa potrebbe essere l’occasione giusta per rimettersi in gioco.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha esordito in televisione con il programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni quando non era nemmeno maggiorenne. E da quel momento in poi, Miriana Trevisan non ha più lasciato il mondo dello spettacolo. Trasmissioni tv, cinema, teatro e reality. Ultimo, appena iniziato, il Grande Fratello Vip 2021, dove è entrata single come concorrente. Se la sua carriera sembra seguire una direzione ben precisa, la stessa cosa non si può dire della sua vita privata: un matrimonio fallito con il cantante Pago e una relazione da poco conclusa con l'attore e regista teatrale Giulio Cavalli.

Il matrimonio finito di Miriana Trevisan con Pago

Nel 2002, durante una vacanza in Sardegna, Miriana Trevisan partecipa a una serata dove si esibisce il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago. Tra loro fu un colpo di fulmine: i due si innamorano e nemmeno un anno dopo si sposano. Ma il fuoco della passione si esaurisce ben presto, come ha spiegato la stessa showgirl in un'intervista a Io Donna: "Dopo un anno e mezzo ci siamo ritrovati come due estranei in casa e ci siamo lasciati". Tuttavia, dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi, la showgirl si riavvicina al marito e la coppia si ricompone. Nel 2008, infatti, nasce il loro primo figlio Nicola. Nonostante la nascita del piccolo, però, la situazione tra i due non sembra prendere la direzione giusta. E così, nel 2013, si separano definitivamente: "Eravamo diventati nemici. Si era spento tutto. Fingere faceva male a entrambi", ha raccontato lei a Io Donna. Poco dopo la separazione, Pago si innamora della tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, con cui inizia una storia d'amore conclusasi ufficialmente a marzo di quest'anno. Ora Miriana Trevisan e Pago, spiega lei, sono in ottimi rapporti: "Per noi al primo posto c’è il bene di nostro figlio Nicola. Non ci facciamo guerre e cerchiamo di avere rapporti sereni".

Miriana Trevisan e l’ex marito Pago nel 2005 (LaPresse)

La relazione di Miriana Trevisan con Giulio Cavalli

Nonostante un matrimonio fallito alle spalle, Miriana Trevisan torna a credere nell'amore grazie a Giulio Cavalli, attore e regista teatrale, all'epoca Consigliere Regionale in Lombardia. La showgirl rimette i suoi sentimenti in gioco e volta pagina: "Finalmente la vita è tornata a sorridere e il mio cuore a battere". I due, lei con un figlio avuto dal precedente matrimonio e lui con 3 figli dal vecchio rapporto, si gettano a capofitto nella relazione. Tuttavia, la coppia Trevisan-Cavalli si lascia nel 2019: "Abbiamo deciso di lasciarci perché eravamo diversi", racconta lei. A pesare sulla relazione ci sono state anche le difficoltà di vivere con una persona sotto scorta. Giulio Cavalli, infatti, nei suoi spettacoli teatrali denuncia la mafia e per questo era stato affidato a una scorta. "Non era semplice, c’era sempre la polizia fuori casa", spiega la showgirl. Adesso Miriana Trevisan ha varcato da single la porta rossa della Casa del GF Vip 2021 e forse è pronta a rimettersi nuovamente in gioco.