Monica Bellucci: “In passato ho avuto giudizi feroci, ma avevano ragione” Monica Bellucci racconta il suo passato e presente in un’intervista a cuore aperto: il retroscena sulla prima volta a teatro e le ‘critiche feroci’ ricevute.

A cura di Gaia Martino

In una lunga intervista per La Repubblica, Monica Bellucci parla della sua vita, degli impegni a teatro dove interpreta Maria Callas e della sua carriera. L'attrice e modella italiana è occupata nella tournée italiana dello spettacolo ‘Maria Callas, Lettere e memorie‘ nel quale veste i panni della ‘Divina'. La Bellucci è rimasta molto incantata dalla vita della lirica: "Ha fatto di se stessa una donna bellissima, che nessuno poteva prendere in giro. Forte nelle scelte, coraggiosa rispetto ai tempi: ha divorziato quando in Italia era vietato, anche se lui si era preso tutto. Ha sacrificato infanzia e gioventù per la carriera, poi con Onassis ha scoperto la propria femminilità e ha voluto viverla pienamente" ha spiegato al quotidiano, sentendo di avere un'energia mediterranea molto forte in comune con lei.

La prima volta a teatro

Si dice felice di vestire i panni di Maria Callas a teatro in uno spettacolo che sta avendo un enorme successo nel mondo. Monica ha svelato di essere molto timida e solo dopo 30 anni di esperienza al cinema ha deciso di buttarsi in una nuova avventura su un palco, dal vivo. Ha confessato che prima, senza la lunga esperienza al cinema, non avrebbe potuto recitare a teatro:

Ho una timidezza pazzesca, anche se non sembra. Oggi ho l'esperienza di trent'anni di cinema. Avevo già avuto proposte, stavolta ho detto: lo faccio. È iniziata come una cosa piccola al Teatro Marigny, 450 posti, a Parigi. Poi mi ha chiamata il direttore di Spoleto. L'ho portata in Grecia con l'orchestra, andrò a Istanbul, Londra, New York. Un progetto intimista va in una direzione che non avevo previsto

Monica Bellucci a teatro con lo spettacolo Maria Callas –Lettere e Memorie

Il passato tra critiche e scelte

Monica Bellucci ha aperto il suo cuore svelando i suoi pensieri riguardo il suo passato e il suo presente, tra carriera e vita privata. Spesso vittima di critiche, l'attrice e modella ha raccontato del suo rapporto altalenante con i media, cambiato nel tempo.

All'inizio ero solo una che veniva dalla moda al cinema. Avevo un'immagine predefinita, ci si aspettavano cose che non ero ancora in grado di dare. Ho avuto giudizi feroci, ma avevano ragione, avevo molto da migliorare

Con il corso degli anni, delle esperienze, ha conquistato il pubblico cinematografico interpretando ruoli in famosi ed apprezzati film. "Io ho vissuto la vita che mi sono scelta. Nei pro e nei contro. Da giovane volevo andarmene dalla provincia. Il lavoro mi ha permesso di viaggiare. Il cinema era un mondo impenetrabile. Nella vita le cose succedono, per caso, poi con lo studio sviluppi le qualità". Oggi, a 57 anni sceglie i motivi giusti per cui alzarsi la mattina, spiega: "Scelgo ciò per cui vale la pena alzarsi e lo insegno alle mie figlie. Questo lavoro è fatto di proposte che ti arrivano".

La vita privata di Monica Bellucci

L'attrice nel corso dell'intervista ha nominato più volte le sue figlie, Deva, che oggi ha intrapreso la carriera di modella, e Léonie Cassel, nate dal matrimonio tra mamma Monica e papà Vincent Cassel. A 17 e 11 anni, sono la gioia dell'attrice che associa la loro nascita al momento più felice della sua vita. "I ragazzi oggi sono più veloci di noi, ma scalpitano meno. Sensibilissimi sull'ambiente. Ogni volta che apro il rubinetto "che fai mamma consumi l'acqua?". I social, che ci fanno così paura, li gestiscono in modo diverso, per loro sono un modo per mostrare quel che sanno fare".

Monica Bellucci e Vincent Cassel

Oggi la Bellucci mantiene estremo riserbo sulla sua situazione sentimentale. Nel corso di un'intervista al settimanale F rispose ad una domanda diretta: le chiesero se fosse single o impegnata. "Il bello di avere la mia età è che posso permettermi di non dirlo", la replica a tono.