Si è spento in queste ore il padre di Gianni Sperti. Lo ha annunciato il noto opinionista di Uomini e Donne tramite un post pubblicato su Instagram. Uno sfondo nero con la scritta "Ciao Papà" è quanto il ballerino è riuscito a scrivere per condividere questo momento di forte dolore che lo ha colto in queste giornate festive.

Il messaggio di addio al padre

Il rapporto tra Gianni Sperti e la sua famiglia è sempre stato particolarmente forte e il ballerino ne ha sempre parlato con grande orgoglio e immenso trasporto. In queste ultime ore, però, ha preferito abbandonarsi al silenzio afflitto da un dolore così penetrante. Nonostante l'opinionista non abitasse vicino i suoi genitori, non mancava occasione per trascorrere del tempo in loro compagnia. A causa del lockdown e per evitare che vi fossero ulteriori rischi di contagio, però, prima di questa estate aveva preferito non recarsi dai suoi familiari, stando lontano da loro per ben sette mesi. Commovente, infatti, fu lo scatto pubblicato in occasione del suo rientro a casa.

L'ultima foto insieme sui social

Una foto che lo vedeva abbracciato proprio a suo padre, la colonna portante della sua famiglia, a cui aveva dedicato un messaggio dal quale fosse evidente la sofferenza maturata nel dover stare lontano, forzatamente, dai suoi affetti. "PAPÀ. Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà” così scriveva Gianni Sperti lo scorso luglio. Non sono state chiarite le cause che hanno portato alla dipartita dell'anziano padre del ballerino, ma la tragicità di questo evento, ovviamente, è sottolineata ancor di più dalle modalità con le quali è stato divulgata la nefasta notizia.

Il rapporto con la sua famiglia

Gianni, popolarissimo volto del piccolo schermo, è da sempre profondamente legato alla sua famiglia. Sono diversi i momenti social già dedicati ai suoi genitori, all’adorata nipote Giada e a quegli affetti che ha sempre protetto, tenendoli lontani dalla cronaca rosa. Lo scorso anno, in occasione del 50esimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, aveva voluto celebrare il grande amore che li ha uniti per tutta la vita con una foto storica delle nozze. “Vi amate come il primo giorno, forse un po’ di più”, aveva scritto nella didascalia di quell’immagine.