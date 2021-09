Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme, andranno a vivere all’estero Crisi superata per Myriam Catania e il compagno Quentin Kammermann, che durante l’estate avrebbero ritrovato l’entusiasmo per rilanciare il loro amore. Appena lo scorso luglio avevano confermato la rottura, ma a quanto pare i genitori del piccolo Jacques hanno deciso di scommettere più di prima sull’unione della loro famiglia. Ora, nei loro piani per il futuro c’è un cambiamento radicale e l’idea di lasciare l’Italia.

A cura di Giulia Turco

Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati ad essere una coppia. Sembra superata dunque la crisi degli ultimi mesi, un periodo difficile che l'ex gieffina e il pubblicitario francese avrebbero superato scommettendo ancora una volta sul loro amore, che ha radici solide da quando nelle loro vite è arrivato Jacques, il loro bimbo nato nel 2017. La famiglia ha trascorso le vacanze a Sabaudia, dove il settimanale Nuovo li ha immortalati felici a giocare tra le onde: "A a volte, anche quando l'amore sembra essere ormai finito, resta qualcosa dentro", ha spiegato Myriam Catania alla rivista di Riccardo Signoretti. "Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima".

(foto dal settimanale Nuovo)

Myriam Catania ha deciso di lasciare l'Italia

Ma il ritorno di fiamma porta con sé anche aria di cambiamenti, che nel caso di Myriam Catania coincidono con importanti scelte di vita. Visto che il lavoro del compagno, che fa il pubblicitario in giro per il mondo, ora non gli consente più di restare a Roma, la famiglia ha scelto di trasferirsi e di andare a vivere in Francia, paese di origine di Quentin, più precisamente a Marsiglia. Un cambiamento non da poco, di certo, considerando che la Catania lascia in Italia il supporto della sua famiglia, e che il piccolo Jacques dovrà imparare il francese e iniziare a frequentare l'asilo nel nuovo paese. Eppure la coppia sembra ben determinata e l'amore farà di certo da motore per questo cambiamento che "elettrizzante", come lo ha definito l'attrice, che ha scelto di vederla in un'ottica positiva e di "trasformare l'ostacolo in un'opportunità".

Myriam Catania e Quentin si erano lasciati

Appena lo scorso luglio la coppia aveva annunciato pubblicamente la rottura. "Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e Myriam abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia", aveva fatto sapere Quentin su Instagram. Nonostante il pubblicitario avesse ricordato con tenerezza gli anni in cui è scoppiato il loro amore, aveva spiegato di voler proseguire ognuno per la propria strada. "La vita ha benedetto il nostro amore con il più incredibile dei bambini ed entrambi ci sentiamo onorati e portati a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia", aveva aggiunto nel post spiegando che sarebbero comunque rimasti una famiglia unita, nonostante tutto.