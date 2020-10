Fiocco azzurro per Nando Colelli, l'ex attore è diventato papà per la prima volta del piccolo Riccardo. L'annuncio arriva tramite Instagram, dove pubblica un post sul quale ha scritto il nome del bimbo, il peso e anche la lunghezza con tanti cuoricini azzurri.

L'annuncio di Nando Colelli

Ex volto dei film a luci rosse, nonché concorrente del Grande Fratello, Nando Colelli è pronto ad affrontare la più grande esperienza della sua vita, quella di diventare genitore. Colei che gli ha regalato questa gioia è la sua compagna Sara Marcello, con la quale condivide una storia d'amore da qualche anno. Il piccolo Riccardo è venuto al mondo per la gioia dei suoi genitori nella giornata di lunedì 5 ottobre e al momento della nascita il suo peso era già di 3,7 kg, per una lunghezza di 52 cm, come fa sapere il neo papà su Instagram, scrivendo accanto al post: "Mamma e papà ti amano".

Il suo amore per Sara e la loro nuova vita

L'ex gieffino aveva dichiarato che sarebbe diventato papà in un'intervista rilasciata lo scorso luglio a Novella 2000. In quell'occasione aveva parlato della sua nuova vita, lontano dal mondo dell'hard che lo aveva reso famoso e deciso ad intraprendere una nuova strada lavorativa. Nell'intervista rilasciata al settimanale aveva accennato anche alla sua infanzia, vissuta in mancanza del padre, ragion per cui Nando Colelli si augurava di poter essere il miglior genitore possibile per suo figlio: "Voglio che cresca con tutto l'amore possibile, mio padre non c'è stato so che significa la mancanza di un genitore". Per quanto riguarda la sua storia con Sara, l'ex star del porno, settore che ha lasciato proprio dopo essersi innamorato, ha dichiarato: "Sono fidanzato con Sara, una donna che amo alla follia, viviamo a Pomezia e da sette mesi aspettiamo un bebé. Stiamo vivendo una vera e propria favola". Una favola il cui lieto fine ha un nome, ovvero quello del loro bambino, Riccardo.