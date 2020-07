Appena un mese fa alcuni fan si erano insospettiti notando una parvenza di pancione, durante una campagna pubblicitaria, ma lei aveva negato: "Il mondo non è ancora pronto". Ora non ci sono più dubbi: Nicki Minaj è incinta e anche di parecchi mesi. La rapper e "twerking queen" lo ha fatto sapere ai suoi fan in un modo estroso ed inequivocabile, postando sul suo profilo Instagram una serie di scatti. Indosso, parrucche colorate, tacchi a spillo da stripper e bikini con tanto di fiori e pietre incastonate. La cantante 37enne avrà il suo primo figlio dal marito Kenneth Penny, 42 anni, anche se sulla loro storia ci sono ancora molte ombre, tra un matrimonio in segreto e diversi guai con la giustizia.

#Preggers 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 7:21am PDT

Kenneth Petty marito di Nicki Minaj rischia il carcere

Lo scorso marzo il marito della rapper era stato arrestato in California, dove vive insieme a lei, per una vicenda che risale al 1995 e dalla quale non si sarebbe ancora liberato. In quell'anno l'uomo, allora adolescente, era stato condannato a quattro anni carcere con l‘accusa di aver tentato di stuprare una ragazza. Da allora, secondo quanto prevede la legge americana, dovrebbe riportare alle autorità il suo status di "sex offender", "molestatore", ogni volta che si trasferisce all'interno degli Stati Uniti. Cosa che non ha fatto di recente, al momento di trasferirsi in California, né a novembre 2019, quando per lo stesso motivo aveva rischiato l'arresto, scampato poi con il pagamento di una cauzione da 20mila dollari. Ora, per lui, il rischio è quello di 10 anni di carcere.

Il desiderio di diventare madre e le nozze segrete

La rapper aveva espresso in passato il suo desiderio di avere un figlio. In un'intervista al magazine Complex nel 2014 aveva dichiarato: "La mia più grande paura è che sarò così consumata dal lavoro che dimenticherò di vivere la mia vita personale al massimo […]. Sicuramente mi sposerò prima di avere il mio bambino. Voglio assicurarmi di farlo in quell'ordine. Mi sono sempre sentito così fin da quando ero giovane; mia madre me lo ha sempre messo in testa". Così è stato per la rapper, che si sarebbe sposata in segreto con Kenneth Petty, soprannominato "Zoo", ad ottobre del 2019, giusto in tempo prima della gravidanza. La cantante lo aveva annunciato ai fan a cose fatte, mostrando su Instagram il video di due tazze e due cappellini con su scritto "Sposa" e "Sposo". Già allora, nella didascalia della foto, Nicki aveva postato un fiocco rosa.