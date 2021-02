Il pubblico di Uomini e Donne non ha certo dimenticato Nicola Vivarelli, il corteggiatore di Gemma Galgani più giovane di lei di 44 anni, che inizialmente si faceva chiamare Sirius. Al momento è lontano dal programma di Canale 5 ed è tornato al suo lavoro principale, come ufficiale della Marina Mercantile. Il magazine di UeD l'ha raggiunto per un'intervista sulla nave in cui è attualmente imbarcato: Nicola ha confessato di non riuscire a seguire lo show a causa del lavoro e delle difficoltà con la connessione a Internet ma di aver comunque visto alcuni video che testimoniano la relazione tormentata e altalenante tra Gemma e Maurizio Guerci. Il suo giudizio nei confronti di quest'ultimo è netto:

Sono riuscito a vedere qualcosa sulla liaison tra Gemma e Maurizio, dove lui dichiarava di aver trovato l’amore, termine molto forte, che non userei subito neanche davanti a un colpo di fulmine. Questo perché bisogna essere capaci, poi, di dimostrare ciò che si afferma. Gemma, per quanto la conosco, è una donna concreta ed estremamente sensibile: questo però la rende fragile, quindi incline a soffrire. Dal mio punto di vista non giudico Maurizio, ma l’atteggiamento tenuto nei confronti di Gemma. Bisognerebbe essere sempre sinceri, ma so che questo richiede coraggio.

Nicola pensa a Gemma ma non a Veronica

La frequentazione tra Gemma e Nicola non è mai davvero iniziata, ma il loro lungo tira e molla davanti alle telecamere è stato uno degli elementi più chiacchierati nella storia recente del programma. Nonostante il loro rapporto non sia decollato, Vivarelli sostiene di non aver mai smesso di pensare a lei. Diverso l'atteggiamento nei confronti di Veronica De Nigris, altra dama di UeD che Nicola ha frequentato nell'autunno 2020.

Capita di mandare qualche messaggio a Gemma, è sempre bello fare due chiacchiere con lei e sentire come sta. Sinceramente non penso mai a Veronica. A Gemma sì, certo che ci penso. È stato un percorso che non dimenticherò. Per i bei momenti passati insieme, le belle chiacchierate e per ciò che ho imparato da lei, la rispetto e ci sono molto affezionato. Spero di rivederla al mio rientro.

Nicola Vivarelli è single

Oggi, Vivarelli è single, ma ansioso di trovare la donna giusta: "Al momento il mio cuore è libero, desideroso di trovare una compagna stabile. In questo lungo periodo, più del solito, ho avuto modo di pensare al rapporto di coppia e alla persona che vorrei al mio fianco. Fino a ora non sono riuscito a instaurare una vera relazione, o forse non l’ho desiderato tanto come in questo momento".

La verità sull’Isola dei Famosi

Infine, il 27enne si è espresso sui rumor in merito al suo presunto ingresso nel cast dell'Isola dei Famosi. La nuova edizione partirà a marzo, subito dopo la conclusione del GF Vip. Vivarelli, però, non ci sarà: "Ho visto solo qualche post dove parlavano della mia partecipazione a l'Isola dei Famosi. Sinceramente non ne so nulla e non ho ricevuto nessuna chiamata in merito".