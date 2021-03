Nicolas Cage si è sposato di nuovo e siamo a quota cinque matrimoni per il divo di Hollywood. Le nozze si sono celebrate lo scorso 16 febbraio a Las Vegas, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore e confermata anche dall'attore alla testata People. Cage ha conosciuto Riko Shibata, la sua futura moglie, l'anno scorso in Giappone.

La cerimonia intima a Las Vegas

Pare proprio che Nicolas Cage ci provi gusto a sposarsi, dal momento che quello celebrato lo scorso mese è il quinto matrimonio, che arriva dopo un precedente a Las Vegas, nel 2019, con Erika Koike e durato solamente quattro giorni. Stavolta, però, sembra che le cose siano andate diversamente e che i due, come confermato dal divo alla testata People, siano felici ed emozionati. Il portavoce di Cage, poi, ha fatto sapere che la data delle nozze non è stata casuale, ma è stata scelta per un motivo preciso: "È stata una cerimonia molto riservata e intima, la data è stata scelta in onore del compleanno del defunto padre dello sposo". August Coppola, padre di Nicolas Cage, nonché fratello di Francis Ford Coppola nacque il 16 febbraio 1934.

Chi è Riko Shibata

Sulla sposa non si hanno molte notizie, se non che Riko Shibata ha 26 anni, più piccola del primo figlio che l'attore ha avuto dalla relazione con Christina Fulton, e i due hanno avuto modo di conoscersi lo scorso anno in Giappone. A causa della pandemia, però, sono stati separati per sei mesi, lui era infatti tornato in Nevada, questo però non ha impedito al loro sentimento di alimentarsi al punto che lui ha chiesto alla donna di sposarlo via Face Time. Il racconto della bizzarra proposta di matrimonio è stato rivelato proprio da Cage, durante il programma radiofonico condotto da suo fratello Marc, dichiarando anche di aver fatto recapitare alla sua consorte l'anello di fidanzamento: un diamante nero.

I matrimoni di Nicolas Cage

Prima di Riko ed Erika Koike, Cage è stato sposato alte tre volte, la prima delle quali con l'attrice Patricia Arquette: celebrato nel 1995, il matrimonio durò solo 9 mesi, ma la coppia apparve pubblicamente insieme fino al divorzio del febbraio 2000 e recitò insieme nel film "Al di là della vita" di Martin Scorsese. Durarono poco anche le nozze con Lisa Marie Presley, figlia di Elvis e Priscilla ed ex moglie di Michael Jackson: sposatisi nel 2002, i due si lasciarono già dopo tre mesi per poi divorziare ufficialmente nel 2004. Due mesi dopo lo scioglimento del sacro vincolo, Cage impalmava la cameriera Alice Kim, il suo legame più duraturo: dal matrimonio, durato fino al 2016, è nato il figlio Kal-El. Cage ha un altro figlio, Weston (avuto da una relazione con Christina Fulton), che l'ha reso nonno di due nipotini.