Nicole Mazzocato vittima di uno stalker costretta a cambiare casa: “Mi sono sentita impotente” “Avevo una persona che mi seguiva, che aveva capito dove abitavo”. Così Nicole Mazzocato racconta ai suoi follower il periodo buio dal quale è finalmente uscita, giustificando la sua assenza sui social. “Mi sono sentita davvero impotente, qualsiasi cosa facessi era convinto la facessi per lui”. Una situazione allarmante dalla quale è uscita prendendo una decisione drastica.

A cura di Giulia Turco

Nicole Mazzocato vittima di uno stalker si sfoga su Instagram raccontando la brutta esperienza che l'ha spinta, tra i vari motivi, a cambiare appartamento a Milano. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha giustificato ai suoi follower un periodo di assenza sui social raccontando di essersi dovuta allontanare per gestire una situazione diventata pericolosa: "Nella vita ho paura delle persone pazze che non hanno controllo su loro stesse, mi sono sentita davvero impotente: qualsiasi cosa facessi era convinto che la facessi per lui".

Lo sfogo di Nicole Mazzocato

"C’è stato un periodo in cui mi chiedevate perché ero sparita: avevo una persona che mi seguiva, che aveva capito dove abitavo". Così Nicole Mazzocato racconta ai suoi follower il periodo buio dal quale è finalmente uscita. Fino a qualche tempo fa l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne abitava in una zona molto centrale di Milano, nei pressi della stazione, e non appena la situazione è diventata allarmante ha cercato supporto nelle forze dell'ordine: "Si è presentato sotto casa mia, continuava a scrivere cose poco carine, è stato denunciato. Fortunatamente abitavo davanti ai carabinieri, ma sono comunque una ragazza che vive sola, quando parcheggiavo la macchina avevo un tratto da fare a piedi". Eppure una denuncia non è bastata e così, avendo già in mente di spostarsi, ha deciso di cambiare casa.

Nicole Mazzocato dopo Fabio Colloricchio

Oggi la modella vive da sola a Milano, come ha spiegato ai suoi follower, e nella sua vita non sembra esserci un uomo che le faccia battere il cuore. Nessuna relazione che intende rivelare pubblicamente, per lo meno. Dopo l'intricata vicenda sentimentale che l'ha legata al tronista Fabio Colloricchio che la scelse a Uomini e Donne, Nicole Mazzocato ha avuto una storia con Thomas Teffah finita poi nel 2020. In seguito le sono stati attribuiti diversi flirt mai confermati dalla diretta interessata, il più clamoroso fu quello con Mario Balotelli, che la Mazzocato fu lesta a smentire: "Basta! Smettetela di inventare fidanzamenti o accostamenti con persone che non c’entrano nulla con la mia sfera sentimentale". Successivamente si è parlato di un flirt persino con Salmo.