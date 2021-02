Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti si stanno frequentando. Il gossip è esploso nel giorno di San Valentino 2021 quando l'influencer napoletana ha pubblicato tramite Instagram Stories la foto di un romantico quanto misterioso bouquet di rose rosse. Spicca il "22" scritto con delle rose bianche, non a caso il numero della maglia del centrocampista della Roma che ha deciso di "firmarsi" in un modo molto romantico. L'indizio social è diventato una conferma, visto che è proprio il negozio di fiori a pubblicare su Instagram la foto del calciatore durante l'acquisto nello store di Roma.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo insieme a San Valentino

Per la festa degli innamorati Chiara Nasti ha trascorso un romantico weekend a Roma, in un lussuoso hotel con vista Colosseo, in compagnia, probabilmente di Nicolò Zaniolo. Tutto documentato sul profilo Instagram della blogger, compreso il romantico regalo. Un bouquet "a secchiello" composto da circa 60 rose personalizzabili con una lettera o un numero, dal costo base di 550 euro.

Anche Neymar stregato da Chiara Nasti

L'influencer napoletana secondo il gossip avrebbe un debole per i calciatori. O vicevesa, visto che, non solo Nicolò Zaniolo, ma secondo il settimanale Chi anche Neymar avrebbe perso la testa per lei. Non sono sfuggiti i numerosi "like" che il calciatore del Paris Saint Germain ha lasciato agli scatti sul suo profilo Instagram. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, l'attaccante del club francese starebbe "facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei non cede". Eppure, secondo le voci più recenti sulla vita privata del calciatore, non sarebbe ancora ufficialmente finita la relazione tra Neymar e la modella di origini cubane Natalia Barulích, nonché ex fidanzata del cantante sudamericano Maluma.