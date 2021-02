È il settimanale Chi a rivelare un inaspettato gossip che coinvolge il calciatore Neymar e l'influencer napoletana Chiara Nasti. Stando a quanto racconta il magazine di Alfonso Signorini, il giocatore del Paris Saint Germain starebbe cercando insistentemente di conoscere la blogger, nonostante lei si stia facendo parecchio desiderare. La passione per i calciatori però, è di famiglia. Sua sorella Angela Nasti infatti è fidanzata con Kevin Bonifazi, giocatore dell'Udinese, e la stessa Chiara la scorda estate era balzata agli onori del gossip per il suo breve flirt con il centrocampista Niklas Dorsch.

"Neymar fa di tutto per incontrare Chiara Nasti"

Nella rubrica "Chicche di gossip", il magazine diretto da Alfonso Signorini, rivela che il giocatore del Paris Saint Germain avrebbe "letteralmente perso la testa perla nostra influencer e blogger Chiara Nasti e non si nasconde", nonostante i due non si sarebbero mai incontrati. Ma a farlo impazzire d'amore sarebbero bastati i post pubblicati da Chiara su Instagram, apprezzatissimi dall'attaccante del club francese che non si lascia sfuggire un singolo like: "Non c'è foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar". Secondo il gossip, l'attaccante del club francese starebbe "facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei non cede". Eppure, secondo le voci più recenti sulla vita privata del calciatore, non sarebbe ancora ufficialmente finita la relazione tra Neymar e la modella di origini cubane Natalia Barulích, nonché ex fidanzata del cantante sudamericano Maluma.

Il flirt tra Chiara Nasti e il calciatore Niklas Dorsch

La scorsa estate, dopo la rottura con lo storico fidanzato Ugo Abbamonte, Chiara Nasti si era lasciata andare ad un flirt appassionato con il calciatore tedesco Niklas Dorsch, centrocampista dell'Heidenheim, 22 anni. "Amore mio!", aveva scrittola blogger, volata insieme al giocatore a Mykonos per trascorrere qualche giorno di vacanza e amore. Il flirt però si è spento nel giro di un'estate. Anche Angela, sorella di Chiara ed ex tronista di Uomini e Donne, è legata a un campione: si tratta di Kevin Bonifazi con il quale sta insieme dall’estate del 2019. La loro storia d’amore cominciò poche settimane dopo la sua scelta alla corte di Maria De Filippi, quando la storia con Alessio Campoli si era appena conclusa. La velocità degli eventi le costò diverse critiche alle quali, però, Angela non ha mai prestato ascolto.