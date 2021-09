Nina Moric e Fabrizio Corona di nuovo complici, le foto su Instagram Nina Moric e Fabrizio Corona si mostrano complici e affettuosi come mai sono stati prima d’ora. Dopo tanto odio e rancore sviscerato tra social e ospitate tv, i due sembra che abbiano trovato un nuovo equilibrio fatto di affetto reciproco e tranquillità, che per anni è davvero mancata nel loro legame.

A cura di Ilaria Costabile

I rapporti tra Nina Moric e Fabrizio Corona soprattutto negli ultimi anni non sono stati propriamente idilliaci. I due si sono fatti la guerra in ogni maniera, anche tramite social e partecipando a trasmissioni televisive in cui si parlasse delle loro storia, ma le ultime immagini di loro insieme fanno sperare che ormai l'astio si sia attenuato e che sia tornato finalmente il sereno.

Nina Moric e Fabrizio Corona tra odio e amore

Sono immagini che quasi non sembrano vere per coloro che hanno seguito le intricate vicende che hanno visto scontrarsi in più occasioni questa coppia di marito e moglie, ormai, pronti a rinfacciarsi aneddoti anche dolorosi del passato pur di far valere le proprie ragioni sull'altro. Momenti bui, anche in televisione, li hanno visti protagonisti di arringhe anche piuttosto turbolente, in cui rivendicavano diritti e doveri di una storia finita da tempo. Adesso, però, a guardare le immagini che scorrono sui social di Fabrizio Corona sembra proprio che i due si siano rappacificati: sorrisi, coccole, bacetti sulla fronte e le spalle, abbracci affettuosi il tutto condito con una musica di sottofondo che più dolce non si può, insomma, sembrerebbe che la bufera sia ormai passata e che i dissidi di un tempo possano essere accantonati, almeno un per un po'.

Un ritrovato equilibrio

Il fotografo e manager, tra l'altro, ha elogiato la sua ex moglie, facendole complimenti, sfidandola in allenamenti sportivi, tutti segnali di un rapporto che si sta evolvendo e che, forse, sta prendendo una piega diversa da quella che è comparsa sulle riviste, le ospitate in tv. Probabilmente quello di Fabrizio Corona e Nina Moric è un rapporto che è riuscito a maturare e rinascere proprio dalle macerie di tanta distruzione reciproca, soprattutto per ricostruire una serenità necessaria per riportare un po' di equilibrio nella loro famiglia.