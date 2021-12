Oronzo Carinola e Valentina De Biasi di Temptation sono diventati genitori Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono diventati genitori della piccola Giulia. La coppia di Temptation Island ha annunciato la nascita della bambina con un tenero post sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono diventati genitori. La coppia che partecipò a Temptation Island nel 2018 ha accolto Giulia, la loro primogenita, come annuncia lui su pubblicando su Instagram un fiocco rosa che porta il nome della bambina, nata il primo dicembre alle cinque del mattino.

L'arrivo della piccola Giulia

La nascita della bambina ha coronato il loro sogno d'amore, che ha superato anche lo scoglio del noto docu-reality di Canale 5 dove i due, però, avevano messo a dura prova la loro relazione, rischiando di vedere in frantumi la loro storia. Invece Oronzo e Valentina hanno resistito e hanno costruito un legame ancora più forte, dal quale è nata proprio la piccola Giulia. Da quanto si evince dal post pubblicato dalla neomamma, la bambina dovrà trascorrere qualche tempo in incubatrice, prima di poter rientrare a casa insieme ai suoi genitori:

Alle ore 5:00 è arrivata la nostra Giulia. Siamo pronti a viverti e ad amarti, sei così piccola ma stai dimostrando tantissima forza! La vita purtroppo ci ha già messi davanti ad una bella sfida, ma noi tre insieme ce la faremo. (Speriamo di poterti tenere al più presto tra le nostre braccia e di superare tutto il prima possibile). Ti amiamo tanto tanto piccola G.

L'annuncio della gravidanza

Lo scorso luglio la coppia aveva annunciato con un classico baby shower, in perfetto stile americano, il sesso del bebè in arrivo, rivelando che si sarebbe trattato di una femmina: "Siamo così felici e fortunati" avevano scritto, parlando della bellissima esperienza di diventare genitori. Unico tassello che manca alla loro storia d'amore è quello del matrimonio. I due si sarebbero dovuti sposare, come avevano annunciato più volte dopo la breve crisi vissuta a Temptation. Le nozze non si sono ancora celebrate, ma non è detto che il "fatidico sì" non possa arrivare quanto prima.