Oronzo Carinola e Valentina De Biasi di Temptation svelano sesso e nome del bebè in arrivo La coppia di Temptation Island 2018 è in dolce attesa. Attraverso un post Instagram, Valentina e Oronzo hanno annunciato se sarà un maschietto o una femminuccia. I tempi del discusso falò di confronto a Temptation, quando lui si disse “affetto” dalla “malattia delle donne”, sono un lontano ricordo.

A cura di Valeria Morini

Mentre il pubblico di Temptation Island segue le vicende dell'edizione 2021, due noti ex protagonisti del programma stanno per diventare genitori. Valentina De Biasi e Oronzo Carinola parteciparono alla stagione in onda nel 2018. Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa, con tanto di ecografia del bebè, ecco lo svelamento del sesso e del nome scelto.

Valentina e Oronzo aspettano una femmina, si chiamerà Giulia

Nell'immagine condivisa da entrambi vediamo Oronzo e Valentina teneramente abbracciati, con una torta e una "G" di colore rosa, a rivelare che arriverà una femminuccia. Il post della De Biasi, inoltre, annuncia il nome: "Aspettando la nostra Giulia". "Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello)", aveva scritto Valentina nel mostrare l'ecografia, a giugno, "Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati".

Il significato del nome Giulia

Il nome Giulia è latino e deriva da “Iulia” o “Julia”, forma femminile del cognomen romano Iulus. La gens Iulia è una delle più celebri dell'Antica Roma: vi appartenne Caio Giulia Cesare e si narra che questa stirpe discendeva dal figlio di Enea. Il nome potrebbe derivare da Iovilios o Jovilios ("sacro a Giove", "discendente da Giove") o dal greco ioulos ("lanuginoso", "dalla barba lanuginosa", "dalla capigliatura crespa").

Valentina e Oronzo dopo Temptation Island

I tempi del burrascoso falò di confronto a Temptation Island sono ormai un lontano ricordo per Oronzo e Valentina. Lui regalò uno dei momenti trash più belli nella storia del programma quando sostenne di avere "la malattia delle donne", motivo per cui prendeva confidenza con le tentatrici. Infuriata ("Non ti ho portato al parco giochi"), Valentina decise di lasciarlo ma Oronzo, con un secondo falò, la convinse a tornare con lui. Meno di un anno dopo i due si dicevano pronti al matrimonio. Le nozze non ci sono ancora state, ma in compenso nella vita della coppia arriverà presto la gioia di una bimba.