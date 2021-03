Osvaldo Paterlini è l'adorato marito di Orietta Berti. Il loro amore dura da oltre mezzo secolo, hanno condiviso una vita, il lavoro e due figli oggi adulti. Nulla li ha mai divisi, nemmeno la malattia. Osvaldo infatti ha subito nel tempo diversi interventi per una malattia agli occhi e a dicembre del 2020 le sue condizioni di salute sono state messe a dura prova dal Covid 19. Osvaldo Paterlini ha intrapreso una carriera da manager, ma ha fatto anche da consigliere e produttore di sua moglie. La loro storia d'amore è una delle più longeve nel mondo dello spettacolo.

La storia d'amore di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini

All'anagrafe Orietta Galimberti, la cantante ha da poco festeggiato il 52esimo anniversario di nozze con Osvaldo Paterlini. La coppia si unì in matrimonio il 14 marzo 1967. Il 3 agosto 1975 è nato il primogenito Omar, seguito, il 18 febbraio 1980, da Otis, che fa il giocatore di basket. "L’idea di produrmi da sola è stata sua e in tutti questi anni non mi ha mai lasciata sola", ha raccontato la cantante su Oggi, "Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa. È un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale”.

La malattia di Osvaldo Paterlini

Lo scorso ottobre ospite a Domenica Live, Orietta Berti ha parlato del grande amore che la unisce ad Osvaldo Paterlini da oltre mezzo secolo. Il marito purtroppo è affetto da una malattia agli occhi per la quale si è sottoposto a nove operazioni, che gli hanno causato dolore e smarrimento: "Adesso non sta tanto bene, ha perso il 50% della vista ma è autosufficiente, solo che si sente perso perché non può più seguirmi". Ad aggravare la sua condizione di salute poi, il Covid 19. Anche Orietta Berti è risultata positiva, ma la cantante lo ha superato più facilmente rispetto al marito: "Osvaldo non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me", ha raccontato a Verissimo.

Chi è Otis Paterlini

Otis Paterlini è il secondogenito di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini. Fratello minore di Omar, Otis ha 41 anni, è un giocatore di basket professionista ed è padre della piccola Olivia, la prima nipotina della cantante. La piccola è nata nel 2019 dall'amore con Lia Chiari, laureata di psicologia e oggi assistente social al Tribunale di Parma. Vivono a Montecchio, in provincia di Terni, vicino ai nonni paterni. La piccola Olivia infatti è la gioia di Orietta Berti: "È bella cicciottella. Pesa 3 chili e 650. Comincia bene", ha raccontato la cantante da Fabio Fazio. Non a caso, tra l'altro, anche la nuova arrivata in casa è in linea con la tradizione di famiglia, in cui tutti hanno un nome che inizia per "O".

Chi è Omar Paterlini

A differenza del fratello minore, Omar Paterlini, 46 anni, è sempre stato più riservato sulla sua vita privata. Con la madre Orietta Berti ha un rapporto molto stretto, visto che con lei condivide la passione per la musica. Sappiamo infatti che è un musicista e che suona la chitarra in una band.