Ottavio De Stefano è stato uno dei protagonisti di Amici 11. Nel programma – dove alla sfida tra le due categorie (Ballo e Canto) si è affiancata l'inedita sfida tra i Big – Ottavio si classificò secondo tra i cantanti, dietro a Gerardo Pulli, con Giuseppe Giofrè vincitore del circuito ballo. Il mercato musicale, nonostante l'ottimo posizionamento nel talent show di Maria De Filippi, non ha accolto con favore la musica del giovane Ottavio. Oggi il ragazzo foggiano, che ha 30 anni, lavora nel mondo del benessere e del fitness.

Ottavio si classificò secondo ad Amici 11

De Stefano poco più che 20enne decise di presentarsi ai provini di Amici di Maria De Filippi. E subito venne apprezzato dai professori che lo vollero nel programma, fin dalla prima puntata del pomeridiano di Amici 2012. In particolare la maestra Grazia Di Michele espresse una forte preferenza per quello che venne definito il “Michael Bublè italiano”. Grazie alla sua voce calda e al suo stile musicale (tra lo Swing e il Jazz) Ottavio con facilità raggiunse la fase del Serale. Dove fu molto apprezzato dalla giuria tecnica e dai vari ospiti. Arrivato in finale con Gerardo Pulli, si dovette accontentare di un ottimo secondo posto che prometteva un grande successo.

Ottavio De Stefano dopo Amici si è laureato

Il grande sogno nel cassetto di sfondare nel mondo della musica alla fine non si è realizzato. E dopo qualche piccolo tentativo – l'ultimo degno di nota nel 2018 con la pubblicazione di un album natalizio "Magic Christmas" – Ottavio è tornato a dedicarsi, oltre che alla musica (sua grande passione), anche agli studi. Nel 2020, durante il lockdown, si è laureato in Scienze e tecnologie alimentari, ottenendo la valutazione finale di "110 con lode e il plauso accademico" (scrive sul suo profilo Instagram).

Le sue recenti parole su Amici

Ottavio il giorno dopo la messa in onda della prima puntata del Serale di Amici 2021, ha sostenuto di sentire che ormai la sua vita attuale è praticamente un'altra. Queste le sue parole scritte su Facebook lo scorso 21 marzo:

Serale di "Amici"… Sono successe tante di quelle cose da allora che per me sembra essere un'altra vita. Non so se anche voi alle volte, ripensando a delle cose passate, avvertite la stessa sensazione…

De Stefano è oggi un personal trainer

Ottavio è oggi un personal trainer e un consulente fitness, così come scrive lui stesso sui suoi profili social. Su Instagram il cantante parla spesso della "passione genetica", trasmessagli dal padre, per la palestra e il benessere. Oggi è notevolmente cresciuto a livello muscolare. E non manca occasione per condividere i suoi miglioramenti con i suoi follower. Tanti infatti i contenuti Instagram in cui dà consigli e esprime il suo parere sul benessere della persona.