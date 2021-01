Pamela Anderson ha celebrato il suo sesto matrimonio. L'ex bagnina di Baywatch ha svelato al Daily Mail di aver sposato in segreto il suo bodyguard Dan Hayhurst. È successo a Natale, in una location da sogno del Canada. L'attrice, oggi 53nne, ha indossato l'abito bianco, ma questa volta niente tacchi. Ai piedi solo un paio di stivali di gomma che ben si adattavano al contesto bucolico delle nozze. Ci si chiede se questa volta quello della Anderson sarà il "sì" definitivo". Visto che appena un anno fa la diva aveva sposato il produttore Jon Peters, per poi separarsi dodici giorni dopo.

Pamela Anderson racconta le nozze con Dan Hayhurst

"Ci siamo detti sì dove si sposarono i miei genitori, che stanno ancora insieme", ha raccontato Pamela Anderson al Daily Mail svelando il suo sesto matrimonio, tenuto fino ad ora lontano dai riflettori. "Sono esattamente dove devo essere: tra le braccia di un uomo che mi ama davvero", ha sorpreso l'attrice. L'uomo in questione è Dan Hayhurst, il suo bodyguard di 40 anni. A settembre del 2020 Six Page ha riferito che l'attrice stava frequentando la sua guardia del corpo a tempo pieno già da un paio di anni. Una fonte ha rivelato che la coppia ha trasrorso il lockdown insieme. Alle nozze in Canada pare che non fossero presenti parenti né amici proprio per via del Covid-19, ma l'attrice avrebbe avuto comunque la "benedizione" da parte di entrambe le famiglie.

Il breve matrimonio con Jon Peters

È stato un matrimonio "lampo" quello tra Pamela Anderson e il produttore americano Jon Peters, innamorati una seconda volta 30 anni dopo il loro primo incontro. L'ex bagnina e il produttore si sono scambiati promesse di amore eterno il 20 gennaio del 2020, ma soltanto 12 giorni dopo la Anderson ha ufficializzato la notizia che tra loro fosse finita. Jon Peters ha persino fatto marcia indietro annunciando di essere già pronto a nuove nozze e di voler tornare insieme alla sua ex compagna, l'attrice Julia Faye West, che aveva lasciato proprio per fare spazio a Pamela Anderson.