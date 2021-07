Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati, la showgirl spiega il motivo della rottura Paola Caruso e Dario Socci si sono detti addio. La showgirl ha annunciato sui social la rottura con il pugile. La fine della loro storia d’amore risalirebbe al mese scorso, ma solo ora l’ex bonas di Avanti un altro ha deciso di renderla pubblica. Anche Socci è intervenuto su Instagram, pubblicando uno sfogo.

A cura di Daniela Seclì

Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati. La showgirl e il pugile avevano ufficializzato la relazione lo scorso aprile, ma in queste ore è arrivato l'annuncio della rottura. Entrambi hanno parlato di questa storia d'amore arrivata al capolinea nelle rispettive Instagram Stories. Paola Caruso ha anche accennato alle motivazioni che li hanno spinti a prendere strade diverse.

Perché Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati

Paola Caruso ha rotto il silenzio e nelle Instagram Stories ha annunciato che la relazione con Dario Socci è giunta al termine. In realtà, la rottura sarebbe avvenuta il mese scorso, ma solo ora i due si sono sentiti pronti a parlarne e a condividere l'accaduto con i loro follower. La showgirl ed ex bonas di Avanti un altro ha spiegato:

"Come avrete notato, da inizio giugno non ci sono più storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c'erano i presupposti per un percorso comune".

Dunque, a un certo punto della loro relazione, i due si sarebbero resi conto di non essere fatti l'uno per l'altra. Questa consapevolezza, tuttavia, non sarebbe stata esente da sofferenza. Lo dimostra lo sfogo pubblicato dal pugile Dario Socci.

Lo sfogo del pugile Dario Socci

Dario Socci, in un post pubblicato nelle Instagram Stories, ha spiegato di avere avuto la sensazione che molti gioissero dei suoi incidenti di percorso, tra cui la rottura con Paola Caruso. Ecco lo sfogo che il pugile ha affidato ai social: