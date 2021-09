Paola Di Benedetto presenta l’ex Federico Rossi sul palco, la foto insieme: “L’amicizia è rimasta” Dopo la rottura, Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono ancora in ottimi rapporti. Lo conferma quanto accaduto in occasione del Power Hits Estate 2021 che ha segnato l’esordio di lei come conduttrice: l’ex del GF Vip ha accolto Rossi sul palco con parole bellissime, lui le ha fatto una dedica su IG Stories. Poi, il brindisi insieme a fine serata.

A cura di Valeria Morini

L'affetto è rimasto invariato tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, nonostante la rottura. Lo dimostrano le belle parole che la vincitrice del Grande Fratello Vip ha rivolto all'ex martedì 31 agosto sul palco dell'Arena di Verona, in occasione dell'evento Power Hits Estate 2021 che ha visto il suo debutto come conduttrice. Tra gli ospiti della serata, proprio Fede, in coppia per Annalisa.

Le parole di Paola Di Benedetto

Power Hits Estate 2021, che ha visto anche un simpatico siparietto di Ornella Vanoni sui vaccini e la vittoria di Marco Mengoni per i miglior tormentone estivo (Ma stasera), è stato condotto da Massimo Giletti, Angelo Baiguini, Federica Gentile, Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola di Benedetto. Quest'ultima ci ha tenuto molto ad annunciare l'ex fidanzato.

Qui dovete lasciare la parola a me perché a questa presentazione ci tengo particolarmente. Loro tornano a cantare insieme, dopo cinque anni dal loro ultimo successo, Tutto Per una Ragione. La loro amicizia è rimasta la stessa ed anche la nostra in realtà. La loro capacità di sfornare successi anche. Sono molto felice di chiamare sul palco del Power Hits Estate 2021 con Movimento Lento, Annalisa e Federico Rossi.

La dedica di Federico Rossi a Paola Di Benedetto e la foto insieme

La coppia ha annunciato la rottura a giugno, dopo tre anni di relazione. "Era da qualche mese che le cose non andavano", ha poi spiegato la Di Benedetto, svelando già come l'amore si fosse trasformato in qualcos'altro: "Non avrei mai pensato di restare in buoni rapporti con un mio ex, ci sentiamo, lui mi racconta della sua musica. Oggi è un rapporto di amicizia, non più di amore". Poi, la foto insieme, con brindisi. Le frasi di Paola al Power Hits Estate 2021 lo confermano, così come la bellissima dedica che Federico Rossi ha fatto alla ex fidanzata su Instagram Stories. Il cantante ha pubblicato un'immagine della Di Benedetto sul palco della manifestazione, lodandola: "Top". Pare d'altronde che la storia si sia conclusa in modo naturale, senza tradimenti o episodi specifici: semplicemente l'amore sarebbe finito, lasciando posto, per l'appunto, a un diverso tipo di rapporto.