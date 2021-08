Paola Perego nonna bis a 55 anni, la figlia Giulia Carnevale è incinta per la seconda volta Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli aspettano il loro secondo figlio. La coppia, che a novembre 2018 ha annunciato la nascita del piccolo Pietro, ha mostrato con gioia il pancione di Giulia, figlia nata dal matrimonio della conduttrice tv con l’ex calciatore del Napoli Andrea Carnevale. Per la gioia della nonna che tra pochi mesi a soli 55 anni avrà due nipotini dei quali prendersi cura.

A cura di Giulia Turco

Paola Perego sarà presto nonna, per la seconda volta. La figlia Giulia Carnevale infatti è in dolce attesa del suo secondo figlio insieme al compagno Filippo Giovannelli, analista finanziario. Il secondo bebè, che ancora non si sa se sarà un maschietto o una femminuccia, arriverà due anni dopo Pietro, il primogenito nato il 24 novembre del 2018, per la gioia di Paola Perego, 55 anni, che sulla notizia per ora mantiene il massimo riserbo. La coppia ha rivelato la gravidanza pubblicando su Instagram alcuni tenere foto scattate durante le vacanze, che immortalano Giulia, agente nel mondo dello spettacolo, con un notevole pancione.

Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli genitori bis

Nel 2018 la conduttrice tv non aveva nascosto l'entusiasmo di diventare nonna per la prima volta ad appena 52 anni, quando la figlia Giulia Carnevale ne aveva appena 26. In un'intervista a I Lunatici di RadioDue aveva raccontato di star vivendo un periodo dio grandi gioie e sorprese: "Mi sembra ancora un po' strano, però è meraviglioso. Aspetto proprio in questi minuti il messaggio di mia figlia che mi dice quando ha mangiato il bimbo. È stato un periodo dalle grandi emozioni, meraviglioso". Giulia è nata dal primo matrimonio di Paola Perego con Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli, dal quale la conduttrice ha divorziato prima di sposare Lucio Presta.

Paola Perego tornerà presto in tv

Se la sua vita personale va a gonfie vele, lo stesso si può dire anche per la carriera di Paola Perego che il prossimo autunno torneerà in tv con un nuovo progetto insieme alla collega ed amica Simona Ventura. Una lenta risalita per entrambe le conduttrici che questa volta si metteranno in gioco con un programma in onda su Rai 2 nella fascina mattutina della domenica dalle 11.00 alle 13:00 dal titolo Citofonare Rai Due. Sperando che sia la volta buona per rimettersi in pista per Paola Perego che nel 2018 subì il brutto colpo della cancellazione di Parliamone Sabato dal palinsesto di Rai Uno per quella che venne considerata una gaffe imperdonabile sulla lista di caratteristiche delle donne dell'est. "Era un modo politico per eliminare un personaggio Rai, questo ci è stato detto. Io sono stata il capro espiatorio ma ho pagato veramente un prezzo troppo alto", ha raccontato di recente nell'intervista a Belve.