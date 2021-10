Paola Turani dopo il parto mostra le prime foto del piccolo Enea Le prime foto del bimbo, nato nella notte di venerdì 8 ottobre, sono gli scatti in ospedale, tra le braccia di Riccardo Serpellini, e mostrano l’emozione dell’imprenditore diventato papà per la prima volta. “È vero, mi sono fatto attendere un pochino… ma eccomi qui! Mi presento: sono ENEA, nato con un peso di 3,884kg lungo 52cm e devo ammettere, sono sempre parecchio affamato!”, scrive l’influencer in didascalia alla foto del bebè.

A cura di Giulia Turco

Credo che non ci sia nessun dubbio, come cantava la mia mamma in tempi non sospetti, non penso di aver preso i “capelli” dal mio papà. Però, in compenso, ho delle ciglia lunghe e folte come le sue! Secondo voi a chi somiglio di più con questo faccino: a mamma oppure a papà?! Ps, ovviamente non vedo l’ora di conoscere anche i miei “fratelloni pelosi”.

Paola Turani è mamma per la prima volta

L'influencer ha partorito all'ospedale di Bergamo poco dopo la mezzanotte di venerdì 8 ottobre, coronando il suo grande desiderio di diventare mamma per la prima volta. Una grande gioia, condivisa con i suoi fan di Instagram ai quali qualche mese prima aveva confidato il dolore dell'infertilità, un problema di coppia piuttosto comune che le aveva impedito di avere un bambino e spinta a valutare l'ipotesi di una procreazione medico assistita. Poco tempo dopo ha scoperto di essere rimasta incinta in maniera naturale. "8 ottobre 2021. Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e sopratutto di una felicità indescrivibile! Io sono già perdutamente innamorata di lui", ha scritto Paola Turani nel primo scatto da mamma.

L'amore di Paola Turani e Riccardo Serpellini

L'amore tra l'influencer e l'imprenditore bergamasco, 47 anni, nasce ai tempi della scuola: "Ci conosciamo da quando avevo 18 anni", ha spiegato Paola Turani in un'intervista rilasciata a Il Giornale. Si sono sposati il 5 luglio 2019 e vivono nella periferia di Bergamo circondati dall'amore per i loro inseparabili cani, la terranova Brown Nadine e il bovaro del bernese Gnomo. Presto si trasferiranno in una nuova e più spaziosa casa a Bergamo, che ospiterà la loro famiglia allargata.