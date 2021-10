Paola Turani ha partorito, è nato Enea Francesco Serpellini il primo figlio dell’influencer “8 ottobre 2021. Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e sopratutto di una felicità indescrivibile! Io sono già perdutamente innamorata di lui”, scrive Paola Turani nel primo scatto da genitori con il marito Riccardo Serpellini al suo fianco, mentre stringe in grembo il piccolo Enea nato a Bergamo. Una gioia immensa per l’influencer che aveva condiviso con i suoi follower le difficoltà aver avere figli legati all’infertilità di coppia.

A cura di Giulia Turco

Paola Turani ha partorito, è nato Enea Francesco Serpellini, il primo figlio dell'influencer. "8 ottobre 2021. Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e sopratutto di una felicità indescrivibile! Io sono già perdutamente innamorata di lui", scrive Paola Turani nel primo scatto da genitori con il marito Riccardo Serpellini al suo fianco, mentre stringe in grembo il piccolo Enea nato a Bergamo. Poche ore prima l'influencer aveva ironizzato sui social sulla nascita imminente del piccolo, poi in serata la corsa in ospedale e la gioia di essere finalmente diventata mamma per la prima volta.

Perché Paola Turani non riusciva ad avere un figlio

Quando Paola Turni ha raccontato per la prima volta e in maniera aperta di aver provato ad avere un figlio senza riuscire a concepire, era proprio il momento in cui ha scoperto che sarebbe diventata mamma. L’influencer bergamasca aveva pubblicato in lacrime su Instagram il video del test di gravidanza risultato positivo e si era lasciata andare ad uno sfogo con le sue follower raccontando i problemi di infertilità di coppia che aveva vissuto insieme al marito Riccardo. Un dolore che l’aveva segnata negli ultimi anni, che aveva spinto la coppia a rivolgersi alla Pma, la procreazione medico assistita, “concepire per noi era impossibile”. Poco tempo dopo avrebbe scoperto di essere rimasta incinta in maniera naturale.

L'amore di Paola Turani e Riccardo Serpellini

Riccardo Serpellini è un imprenditore bergamasco di 47 anni, che si occupa di marketing e servizi pubblicitari. Conosciuto con il soprannome di "Serpella", è un amico stretto di Tomaso Trussardi, del quale è stato testimone di nozze. Lui e Paola Turani si sono sposati il 5 luglio 2019, dopo una lunga storia d'amore iniziata da adolescenti. "Ci conosciamo da quando avevo 18 anni", aveva raccontato l'influencer in un'intervista rilasciata a Il Giornale, "ma non è mai scoccata la scintilla". Qualche anno dopo è arrivato il primo bacio e da allora non si sono più lasciati. Condividono la passione per la natura e l'amore per i loro inseparabili cani, la terranova Brown Nadine e il bovaro del bernese Gnomo. Presto si trasferiranno in una nuova e più spaziosa casa a Bergamo, che ospiterà la loro famiglia allargata.