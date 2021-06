Paolo Berlusconi vita privata, le fidanzate famose prima di Maddalena Corvaglia

Non ancora confermato dai diretti interessati, sta facendo discutere il presunto flirt in corso tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi. Ma l’ex velina non è l’unica donna di spettacolo accostata al fratello dell’ex Premier. Nel suo passato la lunga relazione con Natalia Estrada, il legame con Dani Samvis e le foto in cui appare in compagnia di Rosy Dilettuso e Carolina Marconi.