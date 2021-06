Il gossip dell'estate che non ti aspetti: Maddalena Corvaglia avrebbe trovato un nuovo amore, con un personaggio decisamente importante dell'imprenditoria. Lui sarebbe nientemeno che Paolo Berlusconi, fratello minore di Silvio. Al momento il condizionale è d'obbligo (e la Corvaglia non ha lasciato ancora nessun commento social), ma si parla di "innamoramento" e "rapporto ufficiale".

Cosa si dice di Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia

A parlarne sono sia il sito Lapresse, secondo cui "Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si amano", che Novella 2000. Secondo il settimanale diretto da Roberto Alessi, la notizia dei due "innamorati" correrebbe già tra Mediaset e Piazza Affari, "Ma è da Portofino che arriva la conferma: la coppia avrebbe ufficializzato il rapporto con un weekend romantico". I due presunti fidanzati avrebbero fatto visita al nipote di lui, Piersilvio Berlusconi, che vive con Silvia Toffanin e i figli nel castello di Paraggi, vicino alla rinomata località ligure. Sempre secondo Novella, la ex velina e il fratello di Silvio Berlusconi si conoscono da anni ma di recente "si sono guardati con occhi diversi". Lui ha 71 anni, lei 41.

Gli amori di Maddalena Corvaglia

Nel passato di Maddalena Corvaglia c'è una lunga relazione con Enzo Iacchetti, conosciuto a Striscia la Notizia, che è durata fino al 2007. Nel 2011 ha sposato l'americano Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, da cui alcuni mesi dopo ha avuto la figlia Jamie Carlyn Birnbaum. Nel 2017 la coppia si è separata. Lei ha avuto quindi una storia con l'immobiliarista Alessandro Viani, finita però nel 2020.

Chi è Paolo Berlusconi, vita privata e carriera

Fratello minore di Silvio e Maria Francesca Antonietta (morta nel 2009), Paolo Berlusconi è stato invece sposato con Mariella Bocciardo, da cui ha avuto le figlie Alessia (1971) e Luna Roberta (nata nel 1975), e con Antonia Rosa Costanzo, dalla quale sono nati altri due figli, Davide Luigi (1982) e Nicole Rose (1989). Dopo il secondo divorzio, ha avuto relazioni con la modella e conduttrice Katia Noventa (dal 1993 al 2000), con Natalia Estrada (dal 2001 al 2006) e con Carolina Marconi (tra il 2012 e il 2013). Imprenditore ed editore, nel 2010 è stato condannato per concorso in corruzione e reati societari nella gestione della discarica di Cerro (pena sospesa per indulto). Dal 2019 è presidente dell'AC Monza.