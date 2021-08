Paolo Brosio geloso di Marialaura De Vitis, lei: “Ci siamo lasciati, sono una donna libera” Il settimanale Diva e Donna ha reso noto uno scenario infuocato tra lo storico ex giornalista del Tg4 e la showgirl: lui sarebbe ancora geloso di lei, che adesso sta con il rapper “Lollo G”. La soubrette spiega: “Paolo è geloso ma ci siamo lasciati e io sono una donna libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei”.

C'è grande tensione tra Paolo Brosio e la sua ex compagna, Marialaura De Vitis. Il settimanale Diva e Donna ha reso noto uno scenario infuocato tra lo storico ex giornalista del Tg4 e la showgirl. Gli attriti sarebbero nati con la fine della storia e la gelosia di lui per quella che è stata la nuova vita di lei, quella con il rapper "Lollo G", conosciutisi durante le riprese dell'ultimo videoclip dell'artista.

Le parole di Marialaura De Vitis

Nel corso dell'intervista a Diva e Donna, Marialaura De Vitis ha spiegato: "Paolo è geloso ma ci siamo lasciati e io sono una donna libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei". Paolo Brosio non ha ancora digerito la separazione e pur di non incontrare lei con il nuovo compagno, avrebbe dato buca a un evento al quale lui non manca ogni anno, il torneo "Vip Master".

Perché Paolo Brosio e Marialaura De Vitis si sono lasciati

Paolo Brosio e Marialaura De Vitis si sono lasciati di comune accordo, stando all'annuncio della modella 22enne via Instagram. C'erano state in passato numerose voci su tanti flirt di lei, che ha sempre puntalmente smentito fino alla separazione e al nuovo amore, solo dopo la fine della relazione con Paolo Brosio. Il loro amore è finito persino davanti alle telecamere dei salotti tv con Paolo Brosio che ha sempre dichiarato di essere fiducioso nei suoi confronti.

I dubbi sul loro rapporto

Sono stati in tanti a mettere in dubbio la forza del loro legame, soprattutto dopo che Marialaura De Vitis è stata sorpresa in giro per Milano in compagnia di un giovane imprenditore di nome Diego che aveva dichiarato: "L'ho conosciuta a casa di amici, mi ha detto che sta con Paolo Brosio e che sta iniziando a provare dei sentimenti per lui". E aveva aggiunto: "Ci siamo baciati e ci siamo salutati affettuosamente davanti a casa".