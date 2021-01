Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono pronti a vivere sotto lo stesso tetto. La coppia, nata tra le mura del Grande Fratello Vip, ha deciso di provare il grande passo della convivenza dopo circa un anno di storia d'amore. Su Instagram, Clizia ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono felice e innamorata insieme a Paolo e ad una montagna di scatoloni che sono pronti ad aprire, per iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Un anno di amore per Clizia e Paolo Ciavarro

Il prossimo febbraio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggeranno il loro primo anniversario. La coppia infatti si è formata nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip, nel 2020. Si sono innamorati, si sono scambiati baci ed effusioni (le loro foto sono ancora appese al muro della casa) e una volta fuori, hanno deciso di continuare a vivere, a gonfie vele, il loro rapporto. Il lockdown trascorso insieme scorso marzo è stato una conferma: ora si sento pronti a condividere lo stesso tetto e chissà, con il tempo anche a mettere su una famiglia.

Nessuna gravidanza in vista

Lo scorso ottobre Clizia Incorvaia, poco tempo dopo aver spento le sue prime 40 candeline, aveva raccontato al settimanale Chi il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di avere un figlio da Paolo Ciavarro: "Ho trovato in Paolo la mia meta' perfetta. Sono felice e vorrei un figlio con lui. Ne abbiamo parlato subito, chissà…Questa e' l'età della consapevolezza, non sono mai stata cosi' in equilibrio. A vent'anni avevo mille paranoie, ora sto bene". Il gossip attorno ad una possibile gravidanza non si è mai placato e a mettere un punto alla vicenda ci aveva pensato Eleonora Giorgi, madre di Ciavarro, con un'intervista a Novella2000: "Chiarisco ufficialmente che non sto per diventare nonna". Inoltre Clizia vorrebbe aspettare che la sua prima figlia Nina (nata da Francesco Sarcina) fosse più grande: " È bene che Nina, che è una delizia, cresca un po’. Insomma, ci vuole un po’ di tempo prima che abbia un altro figlio".