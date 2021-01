Paura per Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e per il loro figlio Domenico, vittima di un piccolo infortunio. La ex tronista ha spiegato di essere stata in ospedale con il bambino per alcune ore: il piccolo è infatti caduto mentre era al parco e ha battuto la testa, procurandosi un livido e un bernoccolo che ha subito preoccupato mamma e papà. Con loro c'era anche Pietro, non meno spaventato di Rosa: nonostante i momento di crisi che i due influencer lanciati da Uomini e Donne stanno attraversando, sono apparsi uniti per il bene del bambino, che per fortuna dopo gli opportuni controlli al Mangiagalli di Milano ha potuto tornare a casa.

Cos'è successo al piccolo Domenico Tartaglione

"Ora sono tranquilla ed è tutto ok", ha spiegato Rosa, "siamo all'ospedale pediatrico perché stamattina Dodo correndo al parco è scivolato. Ha battuto la testae gli è venuto un bozzo, una cosa mostruosa". Rosa ha mostrato anche l'immagine del brutto colpo alla testa del bambino: "Ha fatto tutti gli accertamenti del caso, siamo stati due ore in osservazione e ora stiamo tornando a casa. Per fortuna è stato solo un grosso spavento". Anche Pietro ha pubblicato alcune storie dedicate all'accaduto, spiegando che per fortuna il bambino sta bene.

La crisi tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta

La stessa Rosa, solo pochi giorni prima, aveva parlato per la prima volta del periodo di crisi che sta investendo il suo rapporto con Pietro Tartaglione. La Perrotta ha smentito con forza ogni insinuazione degli haters che li accusano di imbastire una farsa per attenzione mediatica. Al contempo, pur senza entrare nei dettagli, ha accennato a una possibile risoluzione: "Stiamo ritrovando la nostra serenità, il nostro equilibrio. Comunque nella vita si può rimediare a tutto quando c’è amore".