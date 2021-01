Da settimane uno degli argomenti più discussi del mondo gossip (o, per lo meno, dell'universo che ruota intorno a Uomini e Donne) è la presunta crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Insieme da tre anni, genitori del piccolo Domenico dal 2019, sembra che ultimamente si siano allontanati. La stessa Rosa aveva ammesso il momento delicato con Pietro, senza entrare nel dettaglio. Ora però ha rotto il silenzio con un lungo video.

Le dichiarazioni di Rosa Perrotta

“In questo mesetto in cui tutti si sono spesi, tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro su quello che ci è successo, io sono stata in silenzio", spiega la Perrotta nel filmato (registrato in realtà, come specificato, qualche giorno prima), "In silenzio come molto spesso faccio, a guardare. Perché non ne avevo voglia, non mi interessava giustificarmi e dare spiegazioni. Ho preferito vivermi il mio momento in modo molto silenzioso. E perché mi diverte vedere fino a che punto arriva l’arroganza, la presunzione e la cattiveria della gente". Rosa ha ripercorso le critiche ricevute: c'è chi l'accusa di aver imbastito una farsa per motivi promozionali, magari per poi svelare una nuova gravidanza o l'annuncio del matrimonio. Altri hanno parlato di uno scontro tra la sua famiglia e quella di Pietro.

Purtroppo non sono incinta e non mi sposo. La pubblicità è la cosa più divertente: ho affrontato questa cosa facendo l’opposto. Ho rifiutato di andare in tv a parlare di questa cosa, ho rifiutato di parlare sui giornali. Io non sono solita costruire altari sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento per antonomasia della mia vita non ci sono riuscita nonostante le continue richieste. Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile. C'è chi si è permesso di giudicarci come cattivi genitori, dicendomi che sono una cattiva madre che non permette al bambino di vedere il padre. Voglio ricordarvi che va bene parlare di gossip, ma è meglio evitare di mettere bocca su tematiche delicate che riguardano i bambini. Noi non ci siamo mai sentiti in dovere di dimostrarci come buoni genitori, non mi sono mostrata tutte le volte che ero con Domenico dal padre. Avete visto il marcio in questa situazione e non la dignità.

Rosa e Pietro si stanno riavvicinando?

Nell'ultima parte del suo video, Rosa sembra accennare a una possibile riappacificazione con Tartaglione. La Perrotta ringrazia chi li ha sostenuti, "il cui unico interesse è che torniamo a essere una famiglia unita e felice". Parla quindi di un equilibrio che lei e Pietro stanno ritrovando ma, al tempo stesso, preferisce non sbilanciarsi più di tanto.