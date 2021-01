I social, croce e delizia. Ne sa qualcosa Chiara Ferragni che gode ormai di oltre 22 milioni di follower e deve spesso prendersi la briga di rispondere a commenti indelicati o decisamente offensivi, nei suoi confronti e verso la sua famiglia. In queste ore, l'influencer – che è in dolce attesa di una bambina – è intervenuta su Instagram per difendere il marito Fedez da un'osservazione al vetriolo fatta da uno dei suoi follower. Ma andiamo con ordine.

Chiara Ferragni difende Fedez

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram, una serie di scatti che la ritraggono in compagnia del marito Fedez: si tengono per mano, sorridono felici in ascensore e si scambiano un tenero bacio. Se la maggior parte dei fan ha accolto le foto con un tripudio di cuoricini, c'è anche chi ha pensato di mandare in frantumi l'atmosfera romantica. Un utente, infatti, ha commentato: "Per infilarti nel letto con lui ci vuole stomaco". La risposta dell'imprenditrice non si è di certo fatta attendere. Chiara ha replicato: "Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha proprio senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l'amore".

L'accusa di aver fatto un ritocchino alle labbra

Tra gli scatti pubblicati da Chiara Ferragni, anche quello che vedete in alto. Notando il volume delle sue labbra, ottenuto grazie al trucco, una donna ha commentato insinuando che sia ricorsa a un ritocchino: "Wow, dove te le pompi le labbra?". Anche in questo caso, l'influencer non se n'è stata a guardare e ha replicato: "Wow che bello un commento del genere, detto da una persona che evidentemente non sa nulla di ritocchi estetici e non riesce a capire che: 1 – mai mi sono fatta filler alle labbra; 2 – se anche lo avessi fatto, un commento del genere sarebbe come minimo maleducato e inopportuno".