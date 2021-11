Perchè Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò erano assenti al matrimonio di Nicolò Zenga Al matrimonio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi non era presente nessun membro delle rispettive famiglie. Via social, il neo sposo ha fatto chiarezza su questa assenza : “Abbiamo voluto fare una cerimonia intima”.

Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati. Alla cerimonia però non ha partecipato nessun membro delle rispettive famiglie. Grandi assenti il fratello dello sposo, Andrea Zenga, la fidanzata Rosalinda Cannavò e la madre Roberta Termali. Questa assenza non è passata inosservata sui social, dove molti hanno iniziato a chiedersi il motivo.

Il motivo dell'assenza di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò al matrimonio

A fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate in questi giorni ci ha pensato lo sposo. Con una storia su Instagram, Nicolò Zenga ha spiegato perché alla cerimonia non era presente nessuno membro della sua famiglia, nemmeno il fratello Andrea e la fidanzata Rosalinda Cannavò. Stando alle sue parole, il motivo dell'assenza sarebbe legato alla scelta di celebrare l'evento in intimità, visto che la famiglia della sposa non poteva essere presente:

Abbiamo voluto fare una cerimonia intima in comune. Una cosa che fosse solo nostra e condivisa con testimoni e damigelle prima di fare il "grande evento" in chiesa. Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi. Il tutto con l'appoggio e il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini.

Il matrimonio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi

Nicolò Zenga e Marina Crialesi sono convolati a nozze il 21 novembre a Roma. I neo sposi hanno scelto di giurarsi amore eterno in comune, come ha scritto il figlio di Walter Zenga su Instagram, con una cerimonia intima. Alla celebrazione, infatti, hanno partecipato pochissimi invitati, solo damigelle e testimoni. Nessuna delle due famiglie era presente. Tuttavia, a breve potrebbe celebrarsi il "grande evento in chiesa", con amici e parenti al completo. I due si sono conosciuti appena un anno fa e in un lampo hanno preso la decisione di fare il grande passo. Marina, attrice conosciuta per il suo ruolo di Beatrice Lucenti nella fiction Rai Un posto al Sole, aveva spiegato al settimanale Chi che il loro amore è scoppiato subito: "Per certi versi abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine".