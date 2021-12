Perché il principe Carlo e suo figlio Harry non si parlano e non si vedono da otto mesi I rapporti tra il principe Carlo e suo figlio Harry, duca del Sussex, sono “ai minimi storici”. A riferirlo è il The Sun, secondo cui i due membri della royal family si parlano a malapena e da più di otto mesi non si vedono.

A cura di Elisabetta Murina

Non si vedono da otto mesi e i loro rapporti sono ridotti all'essenziale. Tra il principe Carlo e suo figlio Harry, duca del Sussex, la situazione non è delle più rosee. A riferirlo è il sito britannico The Sun, secondo cui le origini di questo dissidio risalirebbero a diversi mesi fa, ma sarebbe peggiorato in seguito a un'indagine sulle donazioni da parte di un magnate saudita a Harry.

Perché Carlo e Harry si parlano a malapena

Secondo il The Sun, il rapporto tra Carlo e Harry è "ai minimi storici". L'ultima volta che padre e figlio si sono incontrati risale a otto mesi fa, in occasione del funerale del duca di Edimburgo, e da quel momento "si sono parlati a malapena". Pare che alla base di questa frattura ci siano diverse motivazioni, che vanno avanti ormai da mesi. L'ultimo "scandalo di corte", ribattezzato cash for honours, riguarderebbe Michael Fawcett, uno strettissimo collaborate del principe Carlo, che si è dimesso perché accusato di aver promesso la cittadinanza britannica all'imprenditore arabo Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, in cambio di una donazione di 50mila sterline al futuro re. Ora è in corso un'indagine per fare chiarezza su quanto successo e nel frattempo il duca del Sussex ha preso le distanze, dichiarando di "essere preoccupato per le motivazione di Mahfouz". E suo padre si è detto "profondamente attaccato e deluso" dalla dichiarazione.

Le origini della frattura tra il principe Carlo e suo padre

La questione della donazione sarebbe solamente l'ultima goccia di un legame che ormai da tempo è ai ferri corti. Dopo il funerale del duca di Edimburgo, sempre secondo il The Sun, i due membri della royal family non si sono incontrati a luglio quando Harry era a Londra per l'inaugurazione della statua di Diana. In più, il principe Carlo non avrebbe ancora incontrato la sua nipotina di sei mesi, la piccola Lilibet. Pare che il tutto sia iniziato con la Megexit, cioè con la decisione di Harry e Meghan di abbandonare l'Inghilterra e di trasferirsi negli Stati Uniti. La coppia reale non ha nemmeno preso parte alla festa in onore di Lady Diana, che si è tenuta lo scorso 19 ottobre a Kensigton Palace.