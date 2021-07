Debutto di coppia per la star di Bridgerton Phoebe Dynevor e il fidanzato Pete Davidson, comico del Saturday Night Live ed ex fidanzato di Ariana Grande. Già da qualche mese fonti autorevoli mormoravano di una loro frequentazione, che a quanto pare è diventata seria: i due innamorati sono apparsi per la prima volta insieme in pubblico, in occasione del torneo tennistico di Wimbledon. Sugli spalti, l'attrice britannica si è mostrata in compagnia di Davidson e i due, come si nota nelle foto che trovate qui in basso, si scambiano attenzioni e tenerezze e appaiono molto complici e affiatati.

Com'è nato l'amore tra Phoebe Dynevor e Pete Davidson

La Dynevor veste un abito casual ma sofisticato come si addice alla prestigiosa competizione, al posto dei vestiti stile impero di Daphne Bridgerton, sfoggiata nella popolarissima serie Netflix che ha consacrato la sua stella: la rivedremo presto nel film The Colour Room, mentre in Bridgerton 2 non sarà più il personaggio centrale. Davidson la abbraccia e brinda con lei. Dunque, è la conferma definitiva della relazione nata già da qualche mese. Phoebe Dynevor e Pete Davidson si sono conosciuti a New York a febbraio 2021, dove lei si trovava per impegni di lavoro. Poi, lui è volato nel Regno Unito per conoscerla meglio. Nonostante i due vivano ai lati opposti dell'oceano, la storia sta continuando.

Chi è Pete Davidson, ex di Ariana Grande

Davidson è classe 1992, due anni in più della Dynevor. Figlio di un vigile del fuoco morto l'11 settembre, oltre al lavoro al Saturday Night Live ha già una discreta carriera come attore in curriculum e sarà Blackguard nell'attesissimo The Suicide Squad. Ha pure un carnet di ex fidanzate illustri: tra queste, due figlie d'arte come Margaret Qualley (vista in C'era una volta a Hollywood) e la modella Kaia Gerber, le cui mamme sono rispettivamente Andie MacDowell e Cindy Crawford. Inoltre, ha frequentato Kate Beckinsale (che ha 20 anni più di lui) e, come già detto, è stato legato ad Ariana Grande: i due hanno avuto una liason di pochi mesi ma avevano addirittura parlato di nozze.