Ariadna Romero sta preparando la festa di compleanno per il figlio Leonardo, che il 18 luglio festeggia quattro anni. Qualche fan, in modo forse un po' inopportuno, le ha chiesto su Instagram se anche il papà del bambino, Pierpaolo Pretelli parteciperà al party, insieme all'attuale compagna Giulia Salemi. La risposta è ovviamente sì, come ha spiegato la Romero.

Secondo voi un bambino, un angioletto, che compie quattro anni deve per forza privarsi della presenza di sua madre, che ne ha una, o di suo papà, che ne ha uno?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al compleanno di Leo

Ariadna ha precisato che Pierpaolo assisterà alla festa per Leo, "anche con la nuova compagna com’è giusto che sia". Insomma, non c'è nessun problema tra lei e i Prelemi. Anzi, la showgirl cubana ha sottolineato di avere un ottimo rapporto con Giulia: "Tra l’altro è anche una mia amica, l’ho sempre detto". La serenità regna dunque sovrana in questa bella "famiglia allargata" e la Romero spazza via ogni dubbio.

Le guerre le fate voi. Non c’è nessun problema, siamo tutti d’amore e d’accordo. Abbiamo un bambino felice, quindi queste guerre fatevele da soli.

Giulia Salemi ha già conosciuto Leonardo

È cosa nota, per di più, che la Salemi ha già avuto modo di conoscere Leonardo, a Pasqua (e l'ha poi incontrato altre volte). La stessa Giulia aveva già specificato di essere in buoni rapporti con la ex del suo fidanzato: "Ariadna è la mia più grande alleata", aveva detto ad aprile. Lei è la prima donna che Pretelli ha presentato al suo bambino dopo la separazione dalla Romero. Tra Giulia e Pierpaolo, intanto, la relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip prosegue a gonfie vele. Proprio oggi la coppia è tornata tra i trend di Twitter, curiosamente insieme a Fedez. Il motivo? Sui social ha iniziato a circolare un video che mostra Giulia e Pierpaolo mentre cantano Mille, il singolo in cui il rapper canta con Orietta Berti e Achille Lauro. I fan si sono divertiti a realizzare fotomontaggi che riuniscono due tra le coppie più chiacchierate degli ultimi tempi, i Ferragnez e i Prelemi.