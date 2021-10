“Pierpaolo Pretelli farà la proposta di nozze a Giulia Salemi subito dopo Tale e Quale Show” Fiori d’arancio per i Prelemi? Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, l’indiscrezione arriva dalle pagine del settimanale Nuovo Tv. Stando a quanto rivela il gossip lanciato da Riccardo Signoretti, “appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show farà a Giulia la proposta di nozze”, si legge nel servizio dedicato alla coppia. “Potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show. Ora anche i più scettici dovranno ricredersi”.

A cura di Giulia Turco

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ci sarebbe aria di matrimonio. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, l'indiscrezione arriva dalle pagine del settimanale Nuovo Tv, che parla di un progetto preciso già nei pieni di Pretelli, concorrente dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Stando a quanto rivela il gossip lanciato da Riccardo Signoretti, "appena avrà finito l'impegno di lavoro a Tale e Quale Show farà a Giulia la proposta di nozze", si legge nel servizio dedicato alla coppia. "Potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show. All’epoca del loro incontro in Tv pochi credevano che la loro relazione sarebbe durata. Ora anche i più scettici dovranno ricredersi".

Prove di nozze tra i Prelemi

I primi di settembre la coppia ha partecipato al matrimonio degli amici Filippo Graziani e Catherine Poulain, modella e deejay. Ha fatto impazzire il web il meme di Giulia Salemi che ha afferrato il bouquet della sposa al volo (che, come vuole la tradizione, è di buon auspicio per nozze future). Pierpaolo Pretelli ha ironizzato sulla foto, mostrandosi mentre scappa a gambe levate per evitare il matrimonio. Scherzi a parte, non è escluso che la bella influente italo persiana abbia voluto inscenare il momento del bouquet per lasciare intendere ai suoi fan che potrebbe essere la prossima a sposarsi.

L'amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Non è escluso che tra i Premi si possa parlare presto di nozze. Pierpaolo sta per concludere l’impegno con lo show di Rai 1, mentre l’influencer continua con le sue attività sui social e si dedica al format via web GFVip party insieme a Gaia Zorzi. Resta il fatto che i due amanti stanno vivendo da circa un anno un amore a distanza e che Giulia Salemi sta arrenando la sua nuova casa, che avrebbe recentemente comprato a Milano. Pretelli lascerà la Capitale accettando di stare a distanza dal piccolo Leo?