Prove di nozze tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: lei prende il bouquet, il gesto di lui Sempre più uniti e innamorati, i “Prelemi” hanno fatto sognare i fan dalle immagini della festa di nozze tra Filippo Graziani e Catherine Poulain. Giulia ha preso il bouquet, lui ha fatto finta di fuggire a gambe levate. Un segno del destino che anticipa come il matrimonio tra i due sia vicino?

A cura di Valeria Morini

Dice la tradizione che quando un'invitata a un matrimonio prende il bouquet della sposa convolerà a nozze entro l'anno. Chissà se Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rispetteranno l'usanza, dal momento che la ex concorrente del Gf Vip è stata lestissima ad agguantare al volo il mazzo di fiori, alle nozze degli amici Filippo Graziani (cantante e musicista, figlio del grande Ivan Graziani) e Catherine Poulain, modella e deejay. Dalla romantica cornice di Villa Borromeo a Cassano d'Adda, dove si è svolta la festa, i "Prelemi" hanno pubblicato immagini e video che fanno sognare i fan.

Pierpaolo Pretelli "scappa via"

Se il meme di Giulia Salemi che prende il bouquet al volo è stato condiviso da lei stessa, nel filmato (sotto) si vede come i due abbiano regalato una simpatica gag, con lei felice ed esultante per il mazzo conquistato e Pierpaolo che scappa a gambe levate per evitare le nozze. Scherzi a parte, Pretelli e la Salemi fanno sul serio e non è escluso che non pensino davvero di fare il grande passo in un domani prossimo. La relazione nata al Grande Fratello Vip procede a gonfie vele dopo nove mesi da quando scoccò la scintilla nella Casa, e Giulia frequenta già da tempo il piccolo Leo, il bambino di Pierpaolo e dell'ex Ariadna Romero.

L'amore di Pierpaolo e Giulia Salemi

In attesa di capire se davvero i due hanno in mente di andare all'altare, i Prelemi continuano a essere molto amati da uno zoccolo duro di fan che li segue dal GF Vip. Di recente, a testimonianza di un sentimento che non si è affievolito lontano dalle telecamere, lui le ha regalato una dichiarazione d'amore molto romantica: "In questa estate ho recuperato le vacanze di una intera vita. Ho vissuto momenti bellissimi con te Giulia e grazie a queste vacanze ho capito ancor di più quanto tu sia importante per me, e quanto noi due siamo degli eterni Peter Pan, con tanta voglia di amare e sognare. Grazie". "Ma hai deciso di farmi piangere?", ha commentato lei.