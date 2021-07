Pierpaolo Pretelli in lacrime dopo la dedica di Giulia Salemi per il suo compleanno Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della sua dolce metà, Giulia Salemi. L’influencer ha preparato un video che racchiude i loro momenti più belli, accompagnato da una lunga e dolcissima lettera letta da lei stessa e dinanzi alla quale il modello lucano non riesce a trattenere le lacrime.

A cura di Ilaria Costabile

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono ormai una coppia ben consolidata. Dopo l'amore scoppiato tra le mura di Cinecittà a cui i più guardavano con scetticismo, i due hanno dimostrato di rendersi ogni giorno felici l'un l'altro e si essere diventati un punto di riferimento reciproco. Ed è così che nel giorno del suo 31esimo compleanno, l'influencer italo-persiana ha voluto dedicargli un bellissimo e commovente video che racchiude i momenti più belli della loro storia, davanti al quale lui ha reagito nel modo più sincero che esita: commuovendosi liberamente, senza provare a trattenere le lacrime.

La reazione di Pierpaolo Pretelli

Una dedica quella di Giulia Salemi, che difficilmente avrebbe potuto lasciare indifferente anche la persona più impassibile, perché quello che emerge dalle parole della ex gieffina è un sentimento intenso che senza timore condivide anche sui social. Allo scoccare della mezzanotte del 31 luglio, quindi, il modello lucano con il telefono ancora tra le mani non riesce a trattenere l'emozione per quanto la sua dolce metà gli abbia dedicato. Ad immortalare il momento è proprio la Salemi che inquadra Pretelli tra le lacrime, aggiungendo: "La reazione di Pier al mio ultimo video, due babbi in lacrime…Capite perché io sono pazza di lui e lo amo così tanto?".

Le parole di Giulia Salemi

Accanto ad un video che ritrae tutti i momenti trascorsi insieme, da quando si sono lasciati alle spalle l'esperienza del Grande Fratello, Giulia Salemi scrive una lunga lettera dedicata a Pretelli, nella quale in più punti si dice fiera dell'uomo che è al suo fianco: "[…] Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con me." La dedica continua elogiando il modo di fare dell'ex gieffino, sempre premuroso e attento, sempre gentile e amorevole:

Leggi anche Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi al compleanno del figlio Leo? Ariadna Romero chiarisce

I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita, sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta.

Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d’amore così intensa. […] Sei un uomo e un padre meraviglioso, io ti ringrazio per avermi fatto entrare nella tua vita, avermi fatto conoscere la persona più importante per te, il piccolo Leo, e non avermi fatto mai sentire fuori luogo.

E infine, forse, le parole più importanti, che annientano le insicurezze che lei stessa ha mostrato a milioni di italiani in più occasioni durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip e che le confermano ogni giorno che questa storia d'amore sta proseguendo nella direzione giusta: "Accanto a te sto imparando ad amarmi, ad amare anche quelle cose che prima odiavo di me e credo che questa sia la cosa più bella che l’amore possa farti. Sono fiera di quello che stai costruendo e raggiungendo per il tuo futuro e felice di condividere insieme a te i momenti più felici.. come questo compleanno… che spero sia solo il primo insieme.

Ti amo tanto, Giulia."