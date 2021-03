Pippa Middleton è incinta del suo secondo figlio. La notizia era stata rivelata come indiscrezione dal magazine britannico Page Six già lo scorso dicembre, ma ora è arrivata la conferma. A rivelare la gravidanza della sorella di Kate Middleton è la madre di Pippa, Carole Middleton, che in un'intervista a Good Housekeeping ha fatto sapere: "Spero di vedere la mia famiglia più di quanto ho potuto fare l'anno scorso, incluso, ovviamente, il mio nuovo nipote".

Pippa Middleton e James Matthew hanno già un figlio

Pippa Middleton e James Matthew si sono sposati nel 2017, vivono a Londra e sono già genitori del piccolo Arthur Michael William, nato nel 2018 come il cugino, il principe Louis. Stando alle indiscrezioni di Page Six, la famiglia starebbe per acquistare una grande tenuta di campagna nel Berkshire. Il luogo perfetto dove poter trascorrere momenti di riunione familiare, ora che c'è un altro bebè in arrivo. Pippa e Kate d'altronde hanno un legame molto stretto e pacifico, dunque nonostante il divorzio dei Sussex abbia creato non pochi scompigli, nel Regno Unito per la Royal family c'è spazio per le belle notizie.

La notizia della seconda gravidanza

Fonti vicine alla coppia avevano riferito la notizia della seconda gravidanza di Philippa lo scorso inverno. La questione era rimbalzata sul Mirror, secondo il quale persone vicine alla famiglia Middleton avevano parlato della coppia come molto entusiasta dell'arrivo del piccolo (o della piccola) in famiglia, alla luce di un anno così difficile segnato da notizie spiacevoli. Al momento non è arrivata la conferma ufficiale da parte di Pippa Middleton, ma le parole della madre sono ormai una certezza sul futuro della sua famiglia. Ora tocca aspettare di capire se i principini figli di William e Kate accoglieranno un cuginetto o una cuginetta.