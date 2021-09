Primo Reggiani è diventato papà, è nato il primo figlio Romeo “È nato L’amore della nostra vita! Benvenuto Romeo”, così Primo Reggiani accoglie l’arrivo del suo primo figlio, venuto al mondo il 1 settembre 2021. L’attore romano convive con la fidanzata Federica Pacchiarotti alla quale è legato dal 2019. Lontana dal mondo dello spettacolo, Federica ha tenuto la sua gravidanza all’oscuro del gossip fino a pochi mesi prima del parto: con la stessa discrezione la coppia si gode i primi giorni da neo genitori.

A cura di Giulia Turco

Federica Pacchiarotti è la prima fidanzata di Primo Reggiani dopo la rottura con l'ex velina Costanza Caracciolo, e ora è anche mamma del suo primo figlio. Romeo, il bebè del quale la coppia non aveva rivelato la coppia fino all'ultimo, è nato il 1 settembre, come rivela la giovane ragazza che è lontana dal mondo dello spettacolo. La scelta di tenere la vita privata lontana dal gossip è stata fortemente voluta da Primo Reggiani, che ha scelto di preservare l'equilibrio della coppia, anzi ora della sua piccola famiglia. Uno scatto insieme a Federica testimonia che i due si stanno godendo la gioia dei primi giorni da genitori: "È nato L'amore della nostra vita! Benvenuto Romeo".

La storia d'amore di Primo Reggiani e Federica Pacchiarotti

Il loro amore scoppiava nel 2019, all'indomani della rottura dell'attore romano da Costanza Caracciolo. Un mese dopo il loro primo incontro, Federica Pacchiarotti e Primo Reggiani hanno scelto di andare a convivere e ben presto hanno manifestato l'intenzione di mettere su famiglia. Il loro rapporto infatti si è dimostrato sin da subito molto solido e al tempo stesso riservato. A rivelare la gravidanza della ragazza infatti ci hanno pensato gli scatti rubati alla coppia per le strade di Roma, mentre facevano shopping in vista della nascita del piccolo. Federica, tra l'altro, aveva lasciato intravedere il pancione, ma sui social non è mai arrivato un annuncio ufficiale.

Gli amori di Primo Reggiani

Prima di Federica, lontana dal mondo dello spettacolo, l'attore romano delle fiction ha avuto diverse storie e flirt con donne note alle riviste di gossip. La prima relazione importante è stata quella con Martina Stella, al quale è stato legato dal 2008 al 2011. Quando l'attrice è diventata mamma per la prima volta della figlia Ginevra, Reggiani, lo dichiarò lui stesso, fu il primo a congratularsi con l’ex compagna per la dolce attesa: "Mi sono commosso quando ha chiamato per darmi la notizia. Le voglio così bene che sono stato contento per lei". In seguito Primo Reggiani si è innamorato di Costanza Caracciolo, dal 2014 al 2016 tra alti e bassi. Sarebbe stato lui a decidere di interrompere quel rapporto.