Raffaella Fico si è innamorata e lo conferma. Arrivano da Positano, il luogo in cui sono stati sorpresi per la prima volta insieme, gli scatti che ufficializzano la relazione con Giulio Fratini, imprenditore 28enne. Raffaella posta sul suo profilo Instagram una serie di foto in cui compare da sola, ma nella didascalia precisa: “From Positano with love. Ph. by my hearth”. E il cuore in questione è quello di Giulio, figlio di Sandro Fratini. È lo stesso imprenditore a postare sul suo profilo la prima foto scattata con Raffaella, a dimostrazione del fatto che considera quella con la showgirl una storia importante.

Chi è Giulio Fratini

Nato 28 anni, Giulio Fratini è un imprenditore fiorentino citato quest’anno da Forbes in una lista che raggruppa i giovani leader più promettenti del futuro. È il ceo della holding Belvedere Angelico, specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili. Suo padre è Sandro Fratini, proprietario di una collezione di orologi tra le più preziose al mondo il cui valore è stimato intorno al miliardo di euro. Il nonno Giulio, invece, fondò anni fa il marchio Rifle. Una famiglia importante quella che si prepara ad accogliere la bella ex concorrente del Grande Fratello.

Gli ex di Raffaella Fico

Raffaella è stata a lungo chiacchierata per la tormentata storia d’amore con Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia. Il campione la lasciò poco dopo l’inizio della gravidanza e, dopo la nascita della figlia, chiese di sottoporsi al test di paternità per stabilire che la bambina fosse davvero sua. L’ex coppia si è lasciata quegli anni tumultuosi alle spalle: oggi sono vicini, impegnati a fare da genitori alla figlia che condividono. Dopo Balotelli Raffaella ha vissuto altre storie importanti: una con Gianluca, figlio di Umberto Tozzi, e un’altra con Alessandro Moggi, figlio del famoso Luciano. Le ex compagne di Giulio, invece, non sono note.