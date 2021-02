Raffaella Mennoia, popolare autrice di Uomini e Donne, è stata ricoverata a causa di un intervento chirurgico. Lo racconta sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto scattata subito dopo essere rientrata. La donna, braccio destro di Maria De Filippi e compagna di Alessio Sakara, ha raccontato di essere stata operata.

Il racconto di Raffaella Mennoia

Con il viso provato, Raffaella è tornata su Instagram per raccontare quanto le è accaduto di recente, pur senza entrare nei dettagli dell’accaduto. “Ciao a tutti oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata. Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso..i prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo l’ora di tornare alla mia vita e di cominciare a lavorare sul serale di Amici e ai nuovi cast di Temptation Island”, è il messaggio comparso sul profilo Instagram dell’autrice, un post che ha incassato la solidarietà dei numerosi amici famosi che la seguono.

in foto: Raffaella Mennoia

L’intervento subito nel 2018

Già qualche anno fa, Raffaella raccontò pubblicamente di avere subito un delicato intervento chirurgico. A starle vicino in quel momento particolarmente delicato fu il compagno Alessio Sakara e la sua squadra di lavoro, Maria De Filippi compresa. Con la conduttrice Raffaella ha da anni un ottimo rapporto. “Il 2018 non è stato decisamente il mio anno", aveva raccontato all’epoca, "questa foto risale a qualche mese fa il giorno dopo una delicata operazione per un problema importante. Mi avete chiesto per mesi il motivo dei cerotti al collo e ho sempre preferito aspettare il mio tempo per potervene parlarne. Sono stati mesi difficili e ancora oggi non è del tutto finita..nonostante tutto il dolore e l’angoscia dopo un giorno ero in piedi e sorridevo. Sorridevo e sorrido alla vita. Se dovessi scegliere una foto per il mio 2018 sceglierei sicuramente questa. Vicino a me i pochi INDISPENSABILI. Domani finisce quest'anno difficile e brinderò a me e alla mia Vita".