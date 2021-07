Simone Florian, ex corteggiatore di Jessica Antonini, si è fidanzato: “Ti amo principessa” Era ottobre 2020, quando Simone Florian interrompeva il suo percorso nello studio di Uomini e Donne. Il giovane corteggiava Jessica Antonini, ma si vide costretto a rinunciare a lei quando l’interesse della tronista per Davide Lorusso diventò evidente. Oggi Simone ha voltato pagina ed è felicemente fidanzato.

Simone Florian era uno dei corteggiatori di Jessica Antonini. Il giovane decise di lasciare Uomini e Donne quando gli sembrò chiaro l'interesse della tronista nei confronti di Davide Lorusso. Mentre Jessica e Davide si sono già detti addio, Simone ha trovato l'amore. In queste ore, ha voluto condividere la sua felicità con coloro che lo seguono sui social.

Simone Florian è fidanzato con Eleonora Prezioso

Simone Florian ha pubblicato una serie di foto che ritraggono la fidanzata Eleonora Prezioso in un giorno molto importante per lei, quello del conseguimento della Laurea. Nei tre scatti, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne la abbraccia, sorride insieme a lei e poi la bacia teneramente. Ad accompagnare le immagini una dedica in cui Florian esprime tutto l'amore che prova per la sua compagna:

"Così, improvvisamente. I tuoi occhi, il tuo sorriso, il mio mondo. Sono fiero di te, fiero della donna che sei, complimenti per il primo traguardo importante della tua vita, insieme mano nella mano. L'amore che cercavo e che aspettavo ha bussato alla mia porta ed io ho aperto anche il mio cuore. Ti amo principessa".

Chi è Simone Florian

Classe 1994, Simone Florian è originario di Latina. Possiede un bar. Il giovane, inoltre, ha una passione per i tatuaggi. Simone, poi, è legatissimo alla sua famiglia, in particolare alla madre a cui su Instagram ha dedicato parole cariche di amore: "Dirti grazie non sarebbe mai abbastanza, sei mamma e allo stesso tempo sei papà (purtroppo il padre di Simone non c'è più, ndr), non ci hai mai fatto mancare nulla, ti sei sempre addossata tutte le responsabilità sulle tue spalle per far vivere più leggeri noi. Complimenti perché noi ti stimiamo come donna e ti amiamo come mamma. Ti rispetterò e amerò fino alla fine dei miei giorni". Florian ha lasciato Uomini e Donne ad ottobre 2020 e in quell'occasione, ha dichiarato:

"Difficile capire da dove iniziare, ma ci provo. Grazie, grazie ad ogni singola persona della redazione, grazie per avermi ascoltato e supportato sempre. Grazie a Maria per avermi concesso questa occasione unica, un'esperienza che mi porterò dietro per il resto della mia vita. Poi ringrazio i miei genitori per come mi hanno cresciuto, sono entrato tra dubbi ed incertezze verso me stesso ma me ne vado a testa alta e pieno di sicurezze…sono fiero di essere stato me stesso dal primo all'ultimo giorno, ho raccontato davanti a tutta Italia chi sono, la mia sofferenza, e la mia vita. Tutti voi mi avete accolto come un figlio, infinitamente grazie! L'ultimo pensiero va a te papà…ti ho portato sempre con me, ti amo. Spero che l'amore, quello vero bussi prima o poi alla mia porta ed abbracci me e tutte le mie paure".

Il suo sogno sembra essersi avverato.