Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in pubblico: la foto di coppia in un ristorante Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli immortalati in un ristorante a Siena, dove si sono scattati una foto con il titolare. L’amore continua e sembra che i due attori siano ormai intenzionati a viverlo alla luce del sole.

A cura di Daniela Seclì

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sembrano ormai pronti a vivere alla luce del sole la loro storia d'amore. Solo lo scorso settembre, le voci di un legame sentimentale tra loro erano ancora sul piano dell'indiscrezione. Poi, è arrivato il bacio immortalato dai paparazzi. In queste ore, i due si sono scattati una foto con il titolare di un ristorante a Siena.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli insieme a Siena

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono fermati a mangiare in un ristorante a Siena. Il titolare, ha pensato di scattare una foto insieme alla coppia e lo ha pubblicato sul suo profilo personale e su quello del ristorante con la didascalia: "Eravamo io, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli". Nello scatto, l'attrice sorride e fa il segno della vittoria e anche l'attore appare con il viso disteso. Insomma, i due non si sono sottratti alla richiesta di essere immortalati insieme. Nonostante la riservatezza di entrambi, sembrano aver fatto pace con l'idea che la loro relazione sia ormai diventata pubblica.

Dal gossip al bacio, così sono usciti allo scoperto

Lo scorso settembre, si è diffusa l'indiscrezione che parlava dell'amore sbocciato tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio. Secondo Dagospia, i due – che si sono ritrovati insieme su set di film come L'ombra del giorno e La scuola cattolica – dopo essersi accorti del profondo legame che li univa, avrebbero deciso di lasciare i rispettivi compagni. Benedetta Porcaroli era fidanzata con il regista Michele Alhaique. Riccardo Scamarcio aveva una relazione con Angharad Wood, che lo ha reso padre di Emily. I primi di ottobre, l'indiscrezione si è trasformata in certezza, quando Whoopsee ha pubblicato il video che immortalava la coppia mentre si scambiava un bacio. La foto che li ritrae in un ristorante a Siena, dimostra che l'amore continua.