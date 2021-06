Le voci che volevano una storia tra Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, e la modella Ella Ayalon sembrano trovare conferma con la prima foto social pubblicata e che vede i due insieme. Lo scatto è apparso nelle storie della modella, poi condiviso dal cantante e accanto alla foto c'era scritto "Già mi manchi", ad aver anticipato la notizia del flirt è stato il settimanale "Chi", per primo a scovare la dolce metà dell'ex allievo di Amici che, in realtà, non aveva mai nascosto di essere fidanzato, ma non si era mai fatto vedere in compagnia.

L'incontro sul set di un videoclip di Riki

I due si sarebbero conosciuti sul set del video della sua canzone "Balla con me", dove la modella è proprio una delle protagoniste insieme ad Andreas Muller, il ballerino di Amici fidanzato con la maestra di danza Veronica Peparini. Da quel momento, quindi, non è escluso che i due si siano tenuti in contatto e che, quindi, con il passare del tempo questa amicizia si sia potuta trasformare in qualcosa di più. Stando alle dichiarazioni che l'ex allievo del talent show di Canale 5, aveva rilasciato al Corriere della Sera, dopo il primo lockdown era fidanzato: "Sto da due anni e mezzo con la stessa ragazza, è una ragazza normalissima, non la conosce nessuno. Ed è proprio brava con me. Ho ancora paura della convivenza, ma abbiamo passato assieme il lockdown, diciamo che è stata una buona prova". La ragazza in questione, quindi, potrebbe essere Sara Gotti, studentessa con cui il cantante aveva ufficializzato la storia nel 2018 e con cui, quindi, sembra che l'amore sia finito.

Chi è Ella Ayalon

Ella Ayalon è una modella di origine israeliana e, come accennato in precedenza, è giù stata testimonial di alcune case importanti di moda, tanto che anche su Instagram è particolarmente seguita, con oltre 300mila follower. Sono poche le notizie sul suo conto, ma dopo aver seguito le scuole dell'obbligo in Israele ha deciso di iscriversi all'Università, per poi intraprendere la carriera nel mondo della moda. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, i due avrebbero anche iniziato a convivere a Milano.