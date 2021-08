Ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? “Ci vogliamo un bene profondo” Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno trascorso le vacanze estive in famiglia, dunque in compagnia del figlio Nathan Falco. Così, i fan della coppia hanno sperato in un ritorno di fiamma in corso. Il settimanale Oggi sostiene di avere raccolto le confidenze che i due ex coniugi avrebbero fatto agli amici.

A cura di Daniela Seclì

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno trascorso alcuni giorni insieme a Capri, in Sardegna e in Sicilia. Con loro anche il figlio Nathan Falco. La conduttrice e l'imprenditore hanno sempre considerato una priorità, la serenità del loro bambino, non sorprende dunque il fatto che abbiano deciso di trascorrere le vacanze estive in famiglia. C'è chi assistendo a questo quadretto familiare, ha sperato in un ritorno di fiamma dopo la separazione del 2017. Sulle pagine del settimanale Oggi, le confidenze che Gregoraci e Briatore avrebbero fatto agli amici.

Le vacanze di Gregoraci e Briatore

Due giorni fa, Flavio Briatore ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in barca con Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco. La didascalia associata allo scatto recita: "Vacanza di famiglia con Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco". Il settimanale Oggi ha voluto approfondire per comprendere se ci siano state delle evoluzioni nel rapporto tra i due ex coniugi. Così, Gregoraci e Briatore sono stati paparazzati a bordo di uno yacht al largo della Sardegna. Nelle foto i due chiacchierano, scherzano, sorridono. In uno scatto, Briatore sembra accarezzare il viso della conduttrice. Su Oggi si legge: "Gesti di estrema confidenza. Ma anche una tentata carezza di Briatore, respinta da Elisabetta che gli blocca la mano…". Poi Gregoraci coccola il figlio Nathan.

Qual è oggi il loro rapporto

Il settimanale Oggi sostiene di avere raccolto le confidenze che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore avrebbero fatto agli amici. Entrambi avrebbero chiarito per l'ennesima volta che indubbiamente c'è un affetto che li lega. Tuttavia, nulla che possa evolversi in un ritorno di fiamma: "Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima, ma nulla di più".